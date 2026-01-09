Ντόναλντ Τραμπ: Ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα – «Συνεργαζόμαστε καλά»

Σύνοψη από το

  • Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «επιδίωξης ειρήνης», μια «πολύ σημαντική και έξυπνη χειρονομία» σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα «συνεργάζονται καλά» στην ανοικοδόμηση των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγώντας στην ακύρωση του «δεύτερου κύματος επιθέσεων» από τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ πετρελαϊκές εταιρείες», με τις οποίες θα συναντηθεί στον Λευκό Οίκο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Νέα ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Βενεζουέλα, στο Truth Social.

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «Επιδίωξης Ειρήνης». Αυτή είναι μια πολύ σημαντική και έξυπνη χειρονομία. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανοικοδόμηση, σε πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους. Λόγω αυτής της συνεργασίας, έχω ακυρώσει το προηγουμένως αναμενόμενο δεύτερο κύμα επιθέσεων, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας» σημειώνει.

«Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» καταλήγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

08:14 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

