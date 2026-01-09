Ντόναλντ Τραμπ: Ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα – «Συνεργαζόμαστε καλά»

Νέα ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Βενεζουέλα, στο Truth Social.

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «Επιδίωξης Ειρήνης». Αυτή είναι μια πολύ σημαντική και έξυπνη χειρονομία. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανοικοδόμηση, σε πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους. Λόγω αυτής της συνεργασίας, έχω ακυρώσει το προηγουμένως αναμενόμενο δεύτερο κύμα επιθέσεων, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας» σημειώνει.

«Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» καταλήγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ