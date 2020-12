Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Ανδρέα Μικρούτσικου μετά το τέλος του «Big Brother»; Ο βετεράνος παρουσιαστής μετά τον «Μεγάλο Αδελφό» τυπικά αποδεσμεύεται από τον ΣΚΑΪ, καθώς η μεταξύ τους συμφωνία δεν ήταν συμβόλαιο συνεργασίας ορισμένης διάρκειας, αλλά συμφωνία για το εν λόγω project. Ο ΣΚΑΪ, ωστόσο, σχεδιάζει να του προτείνει να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, σε άλλο ριάλιτι. Ο λόγος για το «House of fame», το μουσικό ριάλιτι εγκλεισμού που έρχεται τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι του Φαλήρου θα προτείνει στον Αν. Μικρούτσικο να αναλάβει ρόλο στη «Μουσική Ακαδημία» και, πιο συγκεκριμένα, να γίνει ο μέντορας που θα συμβουλεύει τους επίδοξους τραγουδιστές που θα μπουν στο μουσικό ριάλιτι. Στο μεταξύ, ο παρουσιαστής, αμέσως μετά τον τελικό του «Big Brother», αναμένεται να βρεθεί στο «Just the 2 of us», το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, ως γκεστ κριτής.

Πηγή: Reallife