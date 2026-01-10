Aνεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Μεσολόγγι: Μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και σχολικές μονάδες λόγω των ισχυρών ανέμων – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Μεσολόγγι, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές στην πόλη από το λιμάνι έως την περιοχή Ζέστη.
  • Η σφοδρότητα των ανέμων προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και σχολικές μονάδες, ενώ ξεριζώθηκαν δέντρα και αποκολλήθηκαν στέγες.
  • Οι αρμόδιες δημοτικές αρχές πραγματοποίησαν άμεσα παρεμβάσεις για το άνοιγμα των δρόμων και την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων, αποκαθιστώντας με ασφάλεια την κυκλοφορία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Μεσολόγγι, καθώς ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» την πόλη, με πορεία από το λιμάνι έως την περιοχή Ζέστη.

Η σφοδρότητα των ανέμων προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, σχολικές μονάδες και ιδιωτικές περιουσίες, ενώ ξεριζώθηκαν δέντρα, αποκολλήθηκαν στέγες και παρασύρθηκαν μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, σύμφωνα με το agriniosite.gr.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό μεγάλης τσίγκινης πέργκολας που αποκολλήθηκε, προσέκρουσε σε ευκάλυπτο και κατέληξε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Στο σημείο βρέθηκαν οι αρμόδιες δημοτικές αρχές, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Παπανικολάου και την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κα Αλετρά. Με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, πραγματοποιήθηκαν άμεσα παρεμβάσεις για το άνοιγμα των δρόμων, την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων και την ασφάλιση των χώρων, ώστε να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία.

Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου επενέβησαν για την απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων που είχαν ανατραπεί και βρεθεί στο οδόστρωμα.

Δείτε φωτογραφίες από το agriniosite.gr

17:36 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

16:07 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

15:52 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

15:43 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

