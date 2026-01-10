Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ο 22χρονος που παραδόθηκε και παρίστανε τον συνεργό, έχει τον ρόλο του φερόμενου φυσικού αυτουργού

Για περίπου τέσσερις ώρες παρέμεινε σήμερα (10/01) στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 22χρονος, ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, και ανέλαβε τότε στην ηθική αυτουργία.

Ωστόσο πλέον, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση, αποδίδει στον 22χρονο τον ρόλο του «φυσικού αυτουργού» της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί στην πρώτη του απολογία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, κ. Νικόλαος Αλετράς μαζί με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Μαργέλη, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου τηλεοπτικού μέσου, ο εντολέας του επιθυμεί να συνεισφέρει περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Σε αναλυτική δήλωσή του, ο κ. Αλετράς τόνισε πως η σημερινή διαδικασία είχε ως στόχο τη χορήγηση επαρκούς χρόνου για τη μελέτη του ογκώδους υλικού της δικογραφίας, επισημαίνοντας ότι έχουν μεσολαβήσει τρεις συλλήψεις, τρεις απολογίες και πλήθος αποδεικτικών μέσων, τόσο ηλεκτρονικών όσο και φυσικών.

Όπως ανέφερε, ο 22χρονος ήταν ο πρώτος που παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές και είχε εξαρχής υποστηρίξει ότι δεν εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος, ενώ σημείωσε πως η μεταβολή της κατηγορίας από «ηθικό αυτουργό» σε «φυσικό αυτουργό» συνιστά ουσιώδη αλλαγή.

Ο συνήγορος υπογράμμισε επίσης ότι ο εντολέας του είναι κρατούμενος στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και πως ο χρόνος είναι καθοριστικός, δεδομένου ότι μόνο τα ηλεκτρονικά αρχεία της δικογραφίας φτάνουν τα 600 gigabyte, γεγονός που καθιστά ανθρωπίνως αδύνατη την πλήρη μελέτη τους σε ελάχιστες ημέρες.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο, όπως ανέφερε, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε έως την Τετάρτη να υπάρξει μια τεκμηριωμένη και αξιοπρεπής υπερασπιστική τοποθέτηση.

Συμπληρωματική απολογία και για τον δεύτερο 22χρονο

Την ίδια ώρα, στα γραφεία της ανακρίτριας βρίσκεται και ο έτερος προφυλακισμένος 22χρονος, στον οποίο αρχικά είχε αποδοθεί ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, ωστόσο πλέον φέρεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργός.

Ο 22χρονος καλείται να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, ενώ πρόθεση και του δικού του συνηγόρου είναι να ζητήσει προθεσμία για τη συμπληρωματική του απολογία.