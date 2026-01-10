Διάταγμα Τραμπ για την προστασία των εσόδων από πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας.
  • Το διάταγμα αποσκοπεί στην προστασία αυτών των εσόδων, που τηρούνται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία».
  • Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, «ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας που τηρούνται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση του.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Ελληνική οικονομία: Αυτά είναι τα κρίσιμα ραντεβού της χώρας με τους οίκους αξιολόγησης-Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες

Ναυτιλία: Αυτές είναι οι προκλήσεις για το 2026 – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την αγορά εμπορευματοκιβωτίων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:53 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νέα προειδοποίηση Τραμπ στην Τεχεράνη: Η βιαιότητα εναντίον των Ιρανών δεν θα μείνει ατιμώρητη – Έτοιμες να βοηθήσουν οι ΗΠΑ

Διπλό “χτύπημα” από τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Αρχικά, με νέο του μήν...
20:19 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Σάλος με αστυνομικό που ανέβαζε προκλητικές φωτογραφίες στο OnlyFans – Συνάδελφοί της ζητούν να απολυθεί

Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης ερευνά μια αστυνομικό από το Κουί...
20:03 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση – Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουσ...
19:31 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: «Είχαμε ενημερωθεί από τις Βρυξέλλες εδώ και 3 – 4 μήνες για πιθανές υβριδικές απειλές» – Η αποκάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου

Μαίνεται ο σάλος στην Κύπρο για το βίντεο το οποίο συνδέει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιχειρη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι