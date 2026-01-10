Διάταγμα Τραμπ για την προστασία των εσόδων από πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας που τηρούνται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση του.