Σοφία Λόρεν: Το παγκόσμιο σύμβολο του σεξ - Ο θρυλικός έρωτας με τον Πόντι και η αγάπη για την Ύδρα

Της Ελένης Καραμήτσου

Παγκόσμιο σύμβολο του σεξ, μία ηθοποιός που κατέκτησε Ευρώπη και ΗΠΑ με το ταλέντο της, μία γυναίκα που έκαψε καρδιές διάσημων πρωταγωνιστών της εποχής αλλά κυρίευσε αυτήν που πραγματικά ήθελε. Μία γυναίκα που έζησε δυνατά κάθε στιγμή της αλλά κυρίως τον έναν και μοναδικό έρωτα που παρ' ολίγον να την οδηγήσει στον αφορισμό από τον Πάπα.

Η Σοφία Λόρεν δεν μπορεί να περιγραφεί σε μερικές γραμμές. Είναι μία γυναίκα θύελλα με καθηλωτική εμφάνιση, μεσογειακό ταμπεραμέντο και επιβλητική προσωπικότητα. Μία γυναίκα πρότυπο και μία θρυλική ηθοποιός που άνοιξε τον δρόμο για τις νεότερές της. Σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 συμπληρώνει τα 86α της χρόνια και αποδεικνύει ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος σε ανθρώπους που ζουν τα όνειρα και τις στιγμές τους ακριβώς όπως επιθυμούν.

Η Σοφία Λόρεν γεννήθηκε στη Ρώμη στις 20 Σεπτεμβρίου 1934, ενώ ονομαζόταν Σοφία Βιλάνι Σικολόνε φέροντας και τα δύο επώνυμα των γονιών της, Ρικάρντο Σικολόνε και Ρομίλντα Βιλάνι, οι οποίοι δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Αν και απέκτησαν δεύτερη κόρη, το 1938, ο Ρικάρντο αρνήθηκε να παντρευτεί τη Ρομίλντα και την άφησε χωρίς υποστήριξη. Εκείνη, καθηγήτρια πιάνου που φιλοδοξούσε να γίνει ηθοποιός, πήρε τις κόρες της και επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ποτσουόλι κοντά στη Νάπολη. Μεγάλωσε τις κόρες της με τη βοήθεια της μητέρας της.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το λιμάνι και τα εργοστάσια πυρομαχικών στο Ποτσουόλι έγιναν συχνά στόχοι βομβιστικών επιθέσεων από τους συμμάχους. Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής, καθώς η Σοφία έτρεχε προς το καταφύγιο, χτυπήθηκε από το θραύσμα μιας οβίδας στο σαγόνι. Στη συνέχεια, η οικογένεια μετακόμισε στη Νάπολη όπου τους περιμάζεψαν κάποιοι μακρινοί συγγενείς. Μετά τον πόλεμο, η οικογένειά της επέστρεψε στο Ποτσουόλι. Η γιαγιά Λουίζα διασκεύασε σε αίθουσα το σαλόνι του σπιτιού, πουλώντας σπιτικό λικέρ από κεράσι. Η Ρομίλντα έπαιζε πιάνο, η Μαρία τραγουδούσε και η ντροπαλή Σοφία, ένα λεπτοκαμωμένο κορίτσι, σέρβιρε και έπλενε τα πιάτα. Σε ηλικία 15 ετών η Λόρεν συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Ιταλία, εκεί που γνώρισε και τον άνδρα της ζωής της Κάρλο Πόντι. Παρ' ότι δεν κέρδισε, αναδείχθηκε από τις πρώτες.

Αργότερα ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής και επιλέχθηκε σε ρόλο κομπάρσου στην ταινία "Quo Vadis", αφετηρία στην κινηματογραφική της καριέρα, ενώ ακολούθως άλλαξε και το όνομά της σε Σοφία Λόρεν. Λέγεται ότι η μητέρα της την έσπρωξε προς τη βιομηχανία του θεάματος για να πετύχει όσα δεν κατάφερε εκείνη που είχε την καλλιτεχνική φύση. Αφού την έστειλε στα καλλιστεία, ήταν εκείνη που τη συνόδευσε στη Σινετσιτά για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην "Quo vadis", όπου όταν ο σκηνοθέτης Μέρβιν Λιρόι κατάλαβε ότι η έφηβη ξέρει να λέει μόνο "ναι" στα αγγλικά, της προσέφερε έναν ρόλο χωρίς ατάκες. Εισέπραξε 50.000 λιρέτες, αρκετά χρήματα για να ταΐσει την οικογένειά της για δύο εβδομάδες. Η σχέση της με το φαγητό ακόμη κι όταν απέκτησε χρήματα ήταν έντονη. Η ίδια στην αυτοβιογραφία της έγραψε πως όταν ήταν υποψήφια για το Όσκαρ, δεν είχε το κουράγιο να ακούσει το αποτέλεσμα κι είχε κλειστεί στην κουζίνα. "Έκοβα κρεμμύδια για να κρύψω τα δάκρυά μου, στην κουζίνα ένιωθα ασφαλής" έχει γράψει ενώ παροιμιώδης εί ναι η φράση της "ό,τι βλέπετε, το οφείλω στις μακαρονάδες".

Έως το τέλος της δεκαετίας του 1950, η Λόρεν άρχισε να διαγράφει λαμπερή πορεία στο Χόλιγουντ με ταινίες όπως αυτή του 1957 "Το παιδί και το δελφίνι" τα γυρίσματα της οποίας έγιναν στην Ύδρα, αλλά και το "Υπερηφάνεια και πάθος", στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Κάρι Γκραντ.

Απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη σε ένα συμβόλαιο για πέντε ταινίες με την Paramount Pictures. Ανάμεσα σ' αυτές ήταν η "Πόθοι κάτω από τις λεύκες" στην οποία πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Άντονι Πέρκινς, ενώ το σενάριο ήταν βασισμένο στο ομότιτλο έργο του Ευγένιου Ο'Νηλ. Επίσης, το "Σπίτι πάνω σε βάρκα", μια ρομαντική κομεντί όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Κάρι Γκραντ και η "Διαβολογυναίκα" του Τζορτζ Κιούκορ στην οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά με ξανθά μαλλιά, φορώντας περούκα.

Ήταν το 1960 που η ερμηνεία της στην ταινία του Βιτόριο ντε Σίκα "Η Ατιμασμένη" της προσέφερε παγκόσμια καταξίωση, με βράβευσή της στα κινηματογραφικά φεστιβάλ των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου, αλλά και στα Όσκαρ όπου απέσπασε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, το πρώτο σημαντικό Όσκαρ που δόθηκε σε μη-αγγλόφωνη ερμηνεία. Αρχικά, η θλιβερή, έντονη ιστορία μιας μητέρας και μιας κόρης που επιβιώνουν σε μια διαλυμένη από τον πόλεμο Ιταλία με την Άννα Μανιάνι στο ρόλο της μητέρας της Σοφία. Οι διαπραγματεύσεις, όμως, πιθανόν εξαιτίας της αμοιβής της, κατέρρευσαν και το σενάριο ξαναγράφηκε για να υποδυθεί η Λόρεν τη μητέρα και η Ελεονόρα Μπράουν την κόρη. Παρά την τυπική απεικόνιση κάθε όμορφης ηθοποιού ως «άδειας» και ανόητης, η Λόρεν ήταν γνωστή για την ευστροφία της και την έντονη διορατικότητά της. Στη δεκαετία του '60 η Λόρεν κυριαρχούσε στη μεγάλη οθόνη, σε Ευρώπη και ΗΠΑ πρωταγωνιστώντας στο πλευρό γνωστών ηθοποιών. Το 1964, η καριέρα της έφτασε στο ζενίθ της, όταν έλαβε 1.000.000 δολάρια για να παίξει στην ταινία "Η Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας".

Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες της Λόρεν από εκείνη την περίοδο είναι η επική παραγωγή του Σάμιουελ Μπρόνστον "Ελ Σιντ" (1961) με τον Τσάρλτον Ίστον, "Η εκατομμυριούχος" (1960) με τον Πίτερ Σέλερς, "Διακοπές στη Νάπολη" (1960) με τον Κλαρκ Γκέιμπλ, το "Χθες, Σήμερα, Αύριο" (1963) του Βιτόριο ντε Σίκα με το Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, η "Λαίδη Λ. (1965) του Πίτερ Ουστίνοφ με τον Πολ Νιούμαν, η κλασική ταινία του 1966 "Αραμπέσκ" με τον Γκρέγκορι Πεκ, και στην τελευταία ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, Η "Κόμισσα από το Χονγκ Κονγκ" (1967) με τον Μάρλον Μπράντο. Παρά την αποτυχία πολλών ταινιών της να γεμίσουν τα ταμεία, η Λόρεν έχει μια εντυπωσιακή λίστα με συνεργασίες με διάσημους πρωταγωνιστές. Μερικές από τις πιο ελκυστικές της ερμηνείες περιλαμβάνουν τις ταινίες "Η Πριγκίπισσα Ολυμπία" (1960), "Madame Sans-Gêne" (1962), "Η Διαβολογυναίκα" (1960) και το "Μια φορά κι έναν καιρό" (1967).

Όμως, η Λόρεν είχε και μουσική καριέρα ηχογραφώντας περισσότερα από 25 τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου και ενός άλμπουμ με κωμικά τραγούδια με τον Πίτερ Σέλερς, που έγινε ένα από τα πιο ευπώλητα της εποχής.

Λέγεται ότι η Λόρεν έπρεπε συχνά να αποκρούει τις ρομαντικές διαθέσεις του Σέλερς. Το διαζύγιό του με την πρώτη του γυναίκα, Αν Χάουι, οφειλόταν, εν μέρει στον έρωτα του Σέλερς για τη Λόρεν, η οποία έχει ξεκαθαρίσει σε πολλούς βιογράφους ότι ανταποκρίθηκε μόνο πλατωνικά στα συναισθήματα του Σέλερς. Αυτή η συνεργασία παρουσιάστηκε και στην ταινία "The Life and Death of Peter Sellers" όπου η ηθοποιός Σόνια Ακουίνο υποδύθηκε τη Λόρεν. Λέγεται πως για το τραγούδι "Where Do You Go To (My Lovely)" ο συνθέτης Peter Sarstedt το εμπνεύστηκε από τη Λόρεν.

Μόλις η Λόρεν έγινε μητέρα, άρχισε να δουλεύει λιγότερο. Πέρασε στα 40 και τα 50 της με ρόλους σε ταινίες συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας ταινίας του Ντε Σίκα "The Voyage" με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και την ταινία του Έτορε Σκόλα "Μια ξεχωριστή μέρα" με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Το 1980,η Λόρεν υποδύθηκε τον εαυτό της και τη μητέρα της σε μια τηλεοπτική μεταφορά της αυτοβιογραφίας της. Οι ηθοποιοί Ρίτζα Μπράουν και Κιάρα Φεράρι έπαιξαν τη Λόρεν σε νεαρότερη ηλικία.

Το 1982 πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα όταν αναγκάστηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης 18 ημερών στην Ιταλία για κατηγορίες για φοροδιαφυγή, κάτι που δεν έκανε, όμως, κακό στην καριέρα και τη δημοτικότητά της. Στα 60 της, η Λόρεν έγινε πιο επιλεκτική με τις ταινίες, στις οποίες επέλεγε να παίξει και ασχολήθηκε με διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως βιβλία μαγειρικής, οπτικά είδη, κοσμήματα και αρώματα. Κέρδισε, επίσης, θετικές κριτικές για τις ερμηνείες της στην ταινία "Ready to wear" του Ρόμπερτ Άλτμαν (η τελευταία ταινία της με τον Μαστρογιάννι) και στην κωμωδία του 1995 "Οι γκρινιάρηδες", όπου έπαιξε μια μοιραία γυναίκα μαζί με τον Ουόλτερ Ματάου και τον Τζακ Λέμον. Το 1991, η Λόρεν έλαβε ένα τιμητικό Όσκαρ για τη συνεισφορά της στον παγκόσμιο κινηματογράφο ενώ την αποκάλεσαν «έναν από τους θησαυρούς του παγκόσμιου κινηματογράφου». Το 1995, έλαβε το τιμητικό Βραβείο Cecil B. DeMille στις Χρυσές Σφαίρες. Το 1993, παρουσίασε το Τιμητικό Βραβείο Όσκαρ, που δόθηκε στον Φεντερίκο Φελίνι. Το 1998 παρουσίασε το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, που απονεμήθηκε στον Ρομπέρτο Μπενίνι για την ταινία του "Η Ζωή Είναι Ωραία". Το 2009, συμπαρουσίασε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στην 81η Απονομή των Όσκαρ.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια εκτός πλατό και δεκατέσσερα χρόνια χωρίς να έχει πρωταγωνιστήσει σε κάποια σημαντική αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή, η Λόρεν συμμετείχε στην κινηματογραφική μεταφορά του "Nine", μια ταινία του Ρομπ Μάρσαλ, βασισμένη σε ένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ που διηγείται την ιστορία του σκηνοθέτη Γκουίντο Κοντίνι, ο οποίος περνά την κρίση της μέσης ηλικίας, που τον κάνει να παλεύει να τελειώσει την τελευταία του ταινία και αναγκάζεται να ισορροπήσει ανάμεσα στις σημαντικές γυναίκες στη ζωή του, συμπεριλαμβανομένης και της μητέρας του. Η Λόρεν ήταν η πρώτη επιλογή του Μάρσαλ για να υποδυθεί τη μητέρα του Γκουίντο. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει εικοστή πρώτη στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών.

Ο θρυλικός έρωτας με τον Πόντι, η πρόταση γάμου του Κάρι Γκραντ, και το "φονικό βλέμμα" στον Μάρλον Μπράντο