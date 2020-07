Μέγκαν: Αγωνίζεται να κρατήσει κρυφή την ταυτότητα των φίλων που μίλησαν στο People

Αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο κατέθεσε η Μέγκαν Μαρκλ προκειμένου να μην κατονομαστούν οι πέντε φίλες της που ενημέρωσαν το περιοδικό People για την ιδιόχειρη επιστολή που έστειλε η ίδια στον αποξενωμένο πατέρα της, αποσπάσματα της οποίας δημοσίευσε η Daily Mail,εναντίον της οποίας η Δούκισσα του Σάσεξ έχει καταθέσει αγωγή.

Οι πέντε φίλες της Μέγκαν, που το φύλο μόλις αποκαλύφθηκε από την ίδια τη Δούκισσα, θεωρούνται η κύρια πηγή του δημοσιεύματος του περιοδικού People το 2019, στα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε η Μέγκαν στο δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα, αν και η ταυτότητά τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το δημοσίευμα αυτό βρίσκεται στην καρδιά της αγωγής εναντίον της Mail on Sunday, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων, επειδή για πρώτη φορά έγινε γνωστό ότι η Μέγκαν είχε γράψει μία τέτοια επιστολή στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ. Η Mail On Sunday υποστηρίζει ότι η αποκάλυψη και η παραπλανητική εντύπωση που έδωσε για την επιστολή έδωσε στον Τόμας το δικαίωμα να δημοσιεύσει περισσότερα αποσπάσματα από το χειρόγραφο σημείωμα στη Mail on Sunday για να υπερασπιστεί τον εαυτό του αφού απομακρύνθηκαν απελπιστικά μετά τον γάμο της Μέγκαν με τον Χάρι τον Μάιο του 2018. Αλλά η Μέγκαν επιμένει ότι δεν είχε ιδέα πως οι φίλες της είχαν μιλήσει στο περιοδικό παρά μόνο μετά. Και οι πέντε γυναίκες τώρα ενδέχεται να κληθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο του χρόνου να καταθέσουν στη δίκη. Θα πρέπει να καταθέσουν ενόρκως ότι η Δούκισσα δεν είχε καμία ενημέρωση για το γεγονός ότι θα μιλούσαν στο People.Οι πέντε φίλες της, υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις τους. άσκησαν αυστηρή κριτική στον πατέρα της Μέγκαν, η οποία όμως αρνείται κατηγορηματικά ότι τις εξουσιοδότησε για να το κάνουν. Σε δικαστικά έγγραφα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα ως μέρος της δικαστικής της μάχης στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της βρετανικής εφημερίδας, η Μέγκαν Μαρκλ υποστηρίζει ότι αισθάνθηκε απροστάτευτη από τον θεσμό της βασιλικής οικογένειας και πως δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της εναντίον ψευδών ισχυρισμών εναντίον της,

Σήμερα η Μέγκαν υπέβαλε αίτηση ώστε να εκδοθεί εντολή κατά του εκδότη της Mail on Sunday και της MailOnline 'όπου αναφέρεται ότι "Η Associated Newspapers, ιδιοκτήτρια της Daily Mail και της Mail on Sunday, απειλεί να δημοσιεύσει τα ονόματα των πέντε γυναικών, πέντε ιδιώτες, που έκαναν την επιλογή να μιλήσουν ανώνυμα σε αμερικανικό περιοδικό περισσότερο από έναν χρόνο πριν, προκειμένου να με υπερασπιστούν από το bullying που δεχόμουν από τα βρετανικά ταμπλόιντ. Αυτές οι πέντε γυναίκες δεν δικάζονται, ούτε εγώ. Ο εκδότης της Mail on Sunday είναι αυτός που δικάζεται. Καθεμία από αυτές τις γυναίκες είναι ιδιώτης πολίτης, νέες μητέρες και κάθε μία έχει το βασικό δικαίωμα της ιδιωτικότητας" και επανέλαβε "Αυτές οι πέντε γυναίκες δεν δικάζονται, ούτε εγώ. Ο εκδότης της Mail on Sunday είναι αυτός που δικάζεται",

Εκπρόσωπος της Mail on Sunday είπε σήμερα: "Για να το ξεκαθαρίσουμε η Mail on Sunday δεν είχε καμία πρόθεση να δημοσιεύσει την ταυτότητα των πέντε φίλων αυτό το σαββατοκύριακο, αλλά οι αποδείξεις τους είναι στην καρδιά της υπόθεσης και δεν βλέπουμε κανέναν λόγο για να κρατήσουμε κρυφή την ταυτότητά τους. Γι' αυτό είπαμε στους δικηγόρους της Δούκισσας την περασμένη εβδομάδα ότι το ζήτημα του απορρήτου τους θα πρέπει να εξεταστεί σωστά από το δικαστήριο".

Οι ταυτότητες των πέντε γυναικών δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ αλλά μία από αυτές που μίλησαν στο People, θεωρείται ότι είναι η κολλητή της Μέγκαν, η Τζέσικα Μαλρόνεϊ. Το γεγονός βέβαια ότι η Μέγκαν απομάκρυνε τη φίλη της από κοντά της, μπορεί να τη στρέψει εναντίον της Δούκισσας στη δίκη.

