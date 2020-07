Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν "πολύ ευαίσθητη" με το γεγονός ότι ήταν το "νούμερο δύο" μετά την Κέιτ Μίντλετον και μάλωνε με το προσωπικό του Παλατιού του Κένσινγκτον όσο καιρό ήταν στη "Φίρμα" "για να έχει την προσοχή που άξιζε" λέει συγγραφέας ειδικός επί των Ανακτόρων.

Ο Τομ Κουίν μιλώντας στην Daily Star Online είπε ότι η Μέγκαν μάλωνε με τους βοηθούς της Κέιτ γιατί απέριπταν τις βασιλικές της απαιτήσεις: "Ήταν λες και το πρόβλημα της Μέγκαν ήταν ότι είναι πριγκίπισσα και είναι δεύτερη". Ο Τομ που έγραψε το νέο βιβλίο "Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle" υποστηρίζει ότι το περιστατικό συνέβη ενώ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ζούσαν στο Νότιγχαμ Κότατζ, στο Παλάτι του Κένσινγκτον. Ο συγγραφέας μίλησε "με κάποιον που ήταν εκεί" και έφυγε νιώθοντας "πολύ άβολα" όταν η Μέγκαν μάλωσε με μέλος του προσωπικού της Κέιτ. Είπε ότι η Δούκισσα του Σάσεξ ζήτησε από τον υπάλληλο να κάνει κάτι αλλά της απάντησε "λυπάμαι δεν μπορώ γιατί δουλεύω για την Κέιτ". Ο Κουίν υποστηρίζει πως η Μέγκαν "αισθάνθηκε ότι τη βάλανε στη θέση της" και είπε πως "ως πριγκίπισσα που είναι υπέθετε ότι όταν ζητάς από το προσωπικό να κάνει κάτι για εσένα θα το κάνει αμέσως". Ο συγγραφέας σημείωσε ότι η Μέγκαν μάλωσε με τον υπάλληλο προκαλώντας τρόμο στην Κέιτ. Είπε πως η Δούκισσα του Σάσεξ αναστατώθηκε από τη συμπεριφορά του υπαλλήλου επειδή ήθελε να της συμπεριφέρονται με τον ίδιο σεβασμό με την Κέιτ. "Είναι πολύ ευαίσθητη με το γεγονός ότι δεν της συμπεριφέρονται με τον ίδιο σεβασμό με τον οποίο αισθάνεται ότι φέρονται στην Κέιτ, οπότε μπορεί να αντιδρά άσχημα και δεν το παίρνει αψήφιστα".

Το περιστατικό αποκαλύπτεται αφού το Tatler ανέφερε ότι οι δούκισσες μάλωσαν σχετικά με το βασιλικό πρωτόκολλο στον γάμο της Μέγκαν με τον Χάρι.

Πηγή: Daily Mail