Καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σήμερα – Έρχεται ψυχρή εισβολή από την Κυριακή με χιόνια και στην Αττική

Βροχές, δυνατούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας φέρνει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ από το βράδυ θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 5 έως 7 μποφόρ, τοπικά έως 8 ή και 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17, ενώ στα κεντρικά, νότια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα αγγίξει ακόμη και τους 19 βαθμούς. Το πρωί και το βράδυ, παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, έρχεται επιδείνωση του καιρού με θυελλώδεις νότιους ανέμους το Σάββατο και ψυχρή εισβολή από την Κυριακή. Όπως εξήγησε, «ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα τις επόμενες ημέρες», καθώς αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμη και στην Αττική. Οι ισχυρές καταιγίδες θα χτυπήσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις νοτιοδυτικοί. Από την Κυριακή, ο καιρός θα γυρίσει σε βοριά και θα αρχίσει να χιονίζει σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοανατολικά.

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, θα χιονίσει σε όλα τα ανατολικά από υψόμετρο 300 μέτρων και πάνω, μέχρι το απόγευμα, ενώ την Τρίτη θα κάνει έντονο κρύο σε όλη τη χώρα. Για την Αττική, προβλέπει ότι η εβδομάδα θα ξεκινήσει με χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, «όπως στα τέλη Δεκεμβρίου», αν και δεν φαίνεται να υπάρχει αρκετή υγρασία για έντονες χιονοπτώσεις. Παράλληλα, το κρύο θα είναι τσουχτερό, με μέγιστη θερμοκρασία 8 βαθμούς τη Δευτέρα και 7 το μεσημέρι της Τρίτης.

Αντίστοιχα, η μετεωρολόγος του ERTnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από σήμερα Σάββατο, με νέα επιδείνωση να αναμένεται από την Κυριακή και τη Δευτέρα. Όπως είπε, «το Σάββατο τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες». Τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην Ήπειρο, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, με τα ποτάμια ήδη φουσκωμένα.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι και θυελλώδεις, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, κάτι που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Λόγω των νοτιάδων, τα χιόνια θα περιοριστούν το Σάββατο σε ορεινές περιοχές, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή. Ήδη, στα Ιωάννινα σημειώθηκαν χιονοπτώσεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου πρόσθεσε πως από το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσει η είσοδος ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια, με ισχυρούς βοριάδες να επηρεάζουν τη Βόρεια Ελλάδα και χιονοπτώσεις να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Τη Δευτέρα, οι ψυχρές αέριες μάζες θα καλύψουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια και παγετό έως -12°C.

Χιονοπτώσεις αναμένονται:

στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμη και σε πεδινές περιοχές

στη Στερεά Ελλάδα

στην Πελοπόννησο

στην Εύβοια

σε περιοχές του Αιγαίου

«Για την Αττική υπάρχει πιθανότητα τοπικών χιονοπτώσεων τη Δευτέρα, κυρίως στα βόρεια του νομού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το ενδεχόμενο δεν έχει ακόμη “κλειδώσει” και τα νεότερα στοιχεία θα φανούν μέσα στις επόμενες ώρες».

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό «για σήμερα Σάββατο περιμένουμε άστατο καιρό στα δυτικά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και το βράδυ στο Ανατολικό Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν κυρίως στην οροσειρά της Πίνδου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ, και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 18 και στα νησιά και την Κρήτη τους 18 με 20, τοπικά έως και 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί – νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα ανοικτά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές μέχρι εξασθένηση το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, χιόνια στα βουνά, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 0 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής Στερεάς.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής Στερεάς. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά έως 9 μποφόρ.

Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ.

Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 12 με 14 βαθμοί και σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα 15 με 17 βαθμοί Κελσίου. Παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε περιοχές άνω των 300 μέτρων.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων.

Άνεμοι βόρειοι 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και παγετός στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Παγετός στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026