J2US: Όλοι μιλούν για τον Snik - Τι είπε για την Ηλιάνα και τον Παντελίδη - ΒΙΝΤΕΟ

Την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου ο Snik, ο οποίος εμφανίστηκε στο Just the 2 of Us κλέβοντας τις εντυπώσεις. Ο διάσημος ράπερ τραγούδησε και μίλησε για τα media, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το προκλητικό βίντεο στα social, το χρυσό, τη μόδα και τη ραπ.

Σε ερώτηση του Νίκου Κοκλώνη γιατί δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση ο Snik ανέφερε:

"Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχουν πρόβλημα μαζί μου. Κάθε μέρα παίρνω πολλά μηνύματα να πάω σε πολλές εκπομπές, απλά αν πήγαινα σε όλες τις εκπομπές που μου λένε, δεν θα ήμουν ο “Snik the hustla”, θα ήμουν ο “Snik the γλάστρα”. Επιλέγω πού θέλω να πάω. Θα δώσω κάποια στιγμή μια συνέντευξη που θέλω να πω κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Νο hate για κανέναν. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, εγώ τη δική μου. (...) Άμα δεν γνωρίζεις κάποιον, δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι. Οπότε καλό θα ήταν να με γνωρίσουν πρώτα και να μιλήσουν ανάλογα. Το ξέρω ότι θέλουν πάρα πολύ, απλώς επειδή δεν πάω μπορεί να βγάζουν λίγο hate παραπάνω".