Το τραγούδι "Ροζ μπικίνι" ερμήνευσε στο χθεσινό Just the 2 of Us η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μαζί με τον παρτενέρ της Χρήστο Ζώτο. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στη σκηνή με φούξια ολόσωμο κορμάκι, φούξια κορδέλα στα μαλλιά και φούξια γόβες. Ωστόσο ξέχασε τα λόγια και η ερμηνεία της δεν ενθουσίασε την κριτική επιτροπή.

Τελικά ήταν αυτή που αποχώρησε από το J2US. H γνωστή παρουσιάστρια ευχαρίστησε τον κόσμο που κράτησαν εκείνη και τον παρτενέρ της για τόσο πολύ στο show και τους κριτές για την... ακοή τους. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τόνισε ότι “στην αρχή δεν ήθελα να έρθω αλλά τώρα στεναχωριέμαι που φεύγω”.

Δείτε το βίντεο του ΟPEN