Ύπνος: Η αρχαία μορφή άσκησης που αποδεικνύεται αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της αϋπνίας, σύμφωνα με μελέτη

Η αϋπνία αποτελεί μια από τις πιο συχνές διαταραχές ύπνου, επηρεάζοντας την καθημερινότητα, την ψυχική υγεία και τη συνολική ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων. Νέες μελέτες δείχνουν ότι ορισμένες μορφές άσκησης μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την αντιμετώπιση της αϋπνίας. Μέσω της σωστής προσέγγισης, είναι πλέον εφικτό να βελτιωθεί η ποιότητα του ύπνου και να μειωθούν οι νυχτερινές αφυπνίσεις.

Η αρχαία μορφή άσκησης που βοηθάει στην αντιμετώπιση της αϋπνίας

Το tai chi (τάι τσι), μια αρχαία κινεζική πολεμική τέχνη, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στη μείωση της αϋπνίας και στη διευκόλυνση της έναρξης του ύπνου.

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal, έδειξε ότι το tai chi είναι το ίδιο αποτελεσματικό με τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία (CBT-i), η οποία θεωρείται ως η «χρυσή θεραπευτική επιλογή» από το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS).

Το tai chi συχνά περιγράφεται ως «διαλογισμός σε κίνηση», καθώς περιλαμβάνει αργές, ήπιες κινήσεις, βαθιές αναπνοές και πνευματική συγκέντρωση. Έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ισορροπία, την ευλυγισία και τη συνολική ευεξία.

Τι έδειξε νέα μελέτη για το tai chi

Ο καθηγητής Parco Siu, από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, αναφέρει: «Η χρόνια αϋπνία είναι μια από τις πιο συχνές διαταραχές ύπνου σε μεσήλικες και ηλικιωμένους. Συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, ψυχικών διαταραχών και γνωστικής έκπτωσης».

Η CBT-i αποτελεί την πρώτη επιλογή θεραπείας, λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητας και των ελάχιστων παρενεργειών. Ωστόσο, η πρόσβαση μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω υψηλού κόστους και έλλειψης ειδικών θεραπευτών.

Σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ συμμετείχαν 200 άτομα άνω των 50 ετών με χρόνια αϋπνία. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Η πρώτη έκανε tai chi δύο φορές την εβδομάδα, σε συνεδρίες διάρκειας μίας ώρας (συνολικά 24 συνεδρίες).

Η δεύτερη παρακολούθησε εβδομαδιαίες συνεδρίες CBT-i.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το tai chi είχε ισοδύναμη αποτελεσματικότητα με την CBT-i στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν τα συμπτώματα της αϋπνίας τους, όπως τη δυσκολία να αποκοιμηθούν, τις συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις, το πρωινό ξύπνημα πολύ νωρίς χωρίς δυνατότητα επαναφοράς στον ύπνο, καθώς και τον αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Μετά το τρίμηνο πρόγραμμα, η ομάδα που ακολούθησε τη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) εμφάνισε μεγαλύτερες βελτιώσεις στα συμπτώματα αϋπνίας σε σχέση με όσους έκαναν tai chi. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου (15 μήνες μετά την έναρξη της μελέτης) το tai chi φάνηκε να εξισώνεται με την CBT και μάλιστα να την ξεπερνά ελαφρώς.

Αϋπνία: Το tai chi μπορεί να ανταγωνιστεί σε αποτελεσματικότητα την γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία

Το tai chi και η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) παρουσίασαν παρόμοια οφέλη σε τομείς όπως η ποιότητα ζωής, η ψυχική υγεία και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.

Οι συγγραφείς της μελέτης αναγνώρισαν ότι ορισμένοι συμμετέχοντες ενδέχεται να συνέχισαν εξάσκηση tai chi μετά το τρίμηνο πρόγραμμα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι το tai chi μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αϋπνίας μετά από μια τρίμηνη παρέμβαση, ενώ η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά του δεν είναι κατώτερη από εκείνη της CBT, η οποία αποτελεί την πρότυπη θεραπεία για τη χρόνια αϋπνία», καταλήγουν οι ειδικοί.