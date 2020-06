Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Νίκο Κοκλώνη στο χθεσινό επεισόδιο του Just the 2 of Us, καθώς και τα δύο ζευγάρια που "μάχονταν" για να παραμείνουν στο show είναι πολύ καλοί φίλοι του παρουσιαστή.

“Είδατε που στο Twitter μου λέτε ότι κρατάω τους φίλους μου; Μια ψυχή που είναι να βγει ας βγει” είπε ο Νίκος Κοκλώνης πριν ανακοινώσει τον νικητή της μεγάλης μονομαχίας Σαμαρά-Σπυροπούλου για το ποιος θα παραμείνει στο JT2OU. Τελικά ο Τρύφωνας Σαμαράς ήταν ο νικητής και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρέτησε το show.

H γνωστή παρουσιάστρια ευχαρίστησε τον κόσμο που κράτησαν εκείνη και τον παρτενέρ της για τόσο πολύ στο show και τους κριτές για την ακοή τους. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τόνισε ότι “στην αρχή δεν ήθελα να έρθω αλλά τώρα στεναχωριέμαι που φεύγω”.