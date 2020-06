Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας... Πέρα από ψηφοφορίες λοιπόν κ ερμηνείες,που φυσικά μας ενδιαφέρουν πολύ κ τα δυο αλλά πραγματικά το ταξίδι είναι υπέροχο κ είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε φτάσει ακόμα κ ως εδώ,μας έχει στείλει μηνύματα πολυς κόσμος... «Σπουδαία στάση ζωής» «τυχερή που είσαι Ελενη» «από σήμερα βλέπω τα πράγματα με διαφορετική μάτια» Ακόμα κ μια Φιλη μου μου έστειλε «Ελενη όλα αυτά που είπε ο άντρας σου με βάλανε σε σκέψεις...από σήμερα θα είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος» Χαιρόμαστε πολύ,απίστευτα πολύ. Είδαμε όμως κ σχόλια αρνητικά...ναι πάντα υπάρχουν αυτά κ φυσικά δεν πρόκειται ποτε να πάψουν,ούτε θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε γνώμη σε κάποιους Ακούσαμε τα εξης «εκμεταλλεύονται την αναπηρία του Ετεοκλή για ψήφους» «Κάνουν ριάλιτι» «θέλετε να σας λυπηθούμε;» Ένα θα πω πραγματικά με αγάπη: Ο Ετεοκλης δεν παίρνει επίδομα αναπηρίας...ο Ετεοκλης ΔΕΝ ήθελε να τον λυπηθεί ούτε η επιτροπή που θα έπρεπε να του το δώσει κ όταν ήρθε η ώρα να τους συναντήσει έβαλε τα καλά του κ πήγε ενώ τον συμβουλεύανε «μην πας έτσι,δείξε ότι πείνας,ότι υποφέρεις,για να μπορεςεις να το πάρεις!» «Έδωσα τέτοιο αγώνα για να σταθώ στα πόδια μου κ θα σέρνομαι για να με λυπηθούν;Να μην το πάρω ποτε!!!» Κ φυσικά δεν το πήρε... Κ Έχω πολλές ιστορίες αξιοπρέπειας του άντρα μου-του ήρωα μου-του δασκάλου μου,Απλα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα... Απ όλη αυτή την ιστορία κρατήστε την τελευταία φράση του «όταν σας συμβαίνει κάτι άσχημο στη ζωη σας δώστε αγάπη κ βοηθήστε ανθρώπους που ίσως να μην έχουν τη δύναμη να σταθούν μόνοι τους στα πόδια τους.μονο έτσι θα νιώσετε πλήρεις κ ολοκληρωμένοι.» Κάθε μέρα προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος ακολουθώντας τη στάση ζωής του. Σ ευχαριστώ Ετεοκλή,ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που σκέφτονται έτσι κ κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο ❤️

A post shared by Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou) on May 31, 2020 at 12:43pm PDT