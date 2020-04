Ο νέος μήνας μας βρήκε με γεννητούρια! Μια όμορφη υπενθύμιση πως η φύση δε σταματά ποτέ να ανανεώνεται και μέσα από αυτή να “ανθίζει” η ζωή #kalomina #kittens #GoPro #hero7black @gopro_greece_official

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas) on Apr 1, 2020 at 7:13am PDT