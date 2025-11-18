Ζελένσκι: Αύριο στην Τουρκία για «επανεκκίνηση» των συνομιλιών με τη Μόσχα – «Δεν θα υπάρχει Ρώσος εκπρόσωπος εκεί», αναφέρει το Κρεμλίνο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προετοιμάζει μια ακόμη διπλωματική επίσκεψη με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες για τερματισμό της ρωσικής εισβολής, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμά της.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι αύριο, Τετάρτη, θα μεταβεί στην Τουρκία, αναζητώντας τρόπους επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, τη στιγμή που οι διεθνείς πρωτοβουλίες έχουν βαλτώσει.

Η ανακοίνωση του Ζελένσκι ήρθε καθώς πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ισπανία, επιδιώκοντας νέες υποσχέσεις στήριξης. Πρόκειται να συναντηθεί στη Μαδρίτη με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, ενώ είχε προγραμματιστεί και επίσκεψη στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Today, I am holding meetings in Spain that we have been preparing for quite some time. We expect that another strong country will increase its support – helping us protect lives and bring the end of the war closer. We are working to ensure that the meeting with Prime Minister… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2025



Η Τουρκία είχε φιλοξενήσει χαμηλού επιπέδου συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας νωρίτερα φέτος, με τη μοναδική ουσιαστική πρόοδο να αφορά ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου. Ούτε οι διεθνείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατάφεραν να αποφέρουν αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται πηγή της τουρκικής πλευράς, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει επίσης στην Τουρκία και θα συμμετάσχει ενδεχομένως σε συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το Κίεβο σκοπεύει να αναβιώσει τη διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων με τη Μόσχα, υπογραμμίζοντας πως ο στόχος είναι να «αποκατασταθεί» η διαδικασία και να «επιστρέψουν στο σπίτι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου».

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Νοεμβρίου, όπου εργάστηκε για το «ξεπάγωμα» της διαδικασίας ανταλλαγής αιχμαλώτων.

Αν και δεν ανακοίνωσε άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία, ο Ουμέροφ δήλωσε αργότερα πως οι δύο πλευρές είχαν «συμφωνήσει να ενεργοποιήσουν τις διευθετήσεις της Κωνσταντινούπολης» για την απελευθέρωση 1.200 Ουκρανών που κρατούνται στη Ρωσία. Περισσότεροι από 2.500 Ουκρανοί στρατιώτες φέρεται να παραμένουν σε ρωσική αιχμαλωσία.

«Προετοιμαζόμαστε να δώσουμε νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις και έχουμε αναπτύξει λύσεις που θα προτείνουμε στους εταίρους μας», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Το να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φέρουμε το τέλος του πολέμου πιο κοντά αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Ουκρανίας».

Από τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν θα υπάρχει Ρώσος εκπρόσωπος στην Τουρκία» την Τετάρτη, αν και επέμεινε ότι η Ρωσία παραμένει έτοιμη για διαπραγματεύσεις.

«Προς το παρόν, αυτές οι επαφές γίνονται χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Θα αναμένουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς θα συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να υποχωρήσει από τις θέσεις του για τον τερματισμό της εισβολής.

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε επίσης, έπειτα από την εκτίμηση της Ουάσιγκτον ότι η Μόσχα δεν επρόκειτο να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, καθώς και με την ηγεσία του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Reuter, Kyiv Indepedent