Υπόθεση Έπσταϊν: Γνωστό το περιεχόμενο των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν – Πώς το ζήτημα λειτουργεί διχαστικά για τους Ρεπουμπλικάνους

Πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα την νύχτα από επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις ΗΠΑ, αφού περιήλθαν στην κατοχή της μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, έγινε φύρδην-μίγδην, μέσω διαδικτύου, καθώς η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την υπόθεση του πλούσιου, εξαιρετικά δικτυωμένου νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.

Παρά την μεγάλη ποσότητα των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν, η έκδοση της επιτροπής μπορεί να μην αντιπροσωπεύει το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσου δήλωσαν ότι σε μεγάλο βαθμό τα έγγραφα περιλάμβαναν ήδη γνωστές πληροφορίες.

Παρόλα αυτά, οι φάκελοι -που περιλαμβάνουν αρχεία καταγραφής πτήσεων, δικαστικές καταθέσεις, υλικό από την παρακολούθηση της φυλακής, επεξεργασμένα αρχεία, καταθέσεις και υπομνήματα- τροφοδοτούν την ίντριγκα σε μια υπόθεση που κατά καιρούς έχει λειτουργήσει ως σφήνα ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το ίδιο του το κόμμα.

“Οι 33.000 σελίδες εγγράφων του Έπσταϊν που αποφάσισε να “απελευθερώσει” ο Τζέιμς Κόμερ ήταν ήδη ως επί το πλείστον δημόσιες πληροφορίες. Μην αφήσετε να σας ξεγελάσει”, ανέφερε σε δήλωσή του ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

“Μετά από προσεκτική εξέταση, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας διαπίστωσαν ότι το 97% των εγγράφων που έλαβαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν ήδη δημόσια. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κανένα πελατολόγιο ή οτιδήποτε άλλο που βελτιώνει τη διαφάνεια ή τη δικαιοσύνη για τα θύματα”.

Η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων έλαβε τα έγγραφα στο πλαίσιο κλήτευσης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, και η επιτροπή, κατά τις ημέρες που ακολούθησαν, προχώρησε στην επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών σε αυτά.

Ο διχασμός

Καθώς η επιτροπή ετοίμαζε τη δημοσιοποίηση των φακέλων την Τρίτη, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι προώθησε την προσπάθειά του να επιβάλει τη δημοσίευση των φακέλων της υπόθεσης στο σύνολό τους – μια ψηφοφορία που οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής των Αντιπροσώπων προσπάθησαν να αποτρέψουν.

Η απόφαση του Μάσι να προχωρήσει επίσημα με το διακομματικό του νομοσχέδιο για να αναγκάσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τους φακέλους έδωσε νέα πνοή σε ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πονοκεφάλους στην κυβέρνηση Τραμπ και απειλεί να θέσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, στο επίκεντρο για το πολιτικά αμφιλεγόμενο ζήτημα.

“Ο κόσμος θέλει να δοθούν στη δημοσιότητα αυτά τα αρχεία. Θέλω να πω, κοιτάξτε, δεν είναι το μεγαλύτερο θέμα στη χώρα. Είναι οι φόροι, οι θέσεις εργασίας, η οικονομία, αυτά είναι πάντα τα μεγάλα θέματα. Αλλά πραγματικά δεν μπορείτε να λύσετε τίποτα από αυτά αν αυτό το μέρος είναι διεφθαρμένο”, δήλωσε ο Μάσι.

Λίγες μόλις ώρες μετά την επιστροφή τους από τις καλοκαιρινές διακοπές, οι βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αντιμετώπιζαν έντονες πιέσεις από τη βάση τους για να πάρουν μια απόφαση σχετικά με το αν θα υποστηρίξουν το ψήφισμα του Ρεπουμπλικάνου από το Κεντάκι ή θα διακινδυνεύσουν κατηγορίες ότι είναι κατά της διαφάνειας γύρω από την υπόθεση.