Υεμένη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς στη Σανάα σε αντίποινα για την επίθεση των Χούθι στα ΗΑΕ

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα στη Σανάα από τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που έχει επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη από το 2015, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στους σιίτες αντάρτες Χούθι.

Οι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αντίποινα για τις επιθέσεις χθες Δευτέρα εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κράτος-μέλος της συμμαχίας, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι. Επρόκειτο για την πρώτη επίθεση με νεκρούς στα ΗΑΕ την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Χούθι, σιιτικό ένοπλο κίνημα θεωρούμενο προσκείμενο στο Ιράν.

Τα Εμιράτα είχαν διαμηνύσει νωρίτερα ότι η επίθεση αυτή δεν επρόκειτο να μείνει «ατιμώρητη». Η ενέργεια καταδικάστηκε σε διεθνές επίπεδο από αραβικές χώρες, δυτικά κράτη, με πρώτες τις ΗΠΑ, καθώς και από τον ΟΗΕ.

#SaudiArabia & #UAE warplanes killed 12 civilians tonight in #Sana in #Yemen, majority are children & women & number of victims is likely to increase due to presence of many bodies under rubble.

It’s a huge crime against humanity & selling weapons to #UAE & #SaudiArabia is crime pic.twitter.com/98FIFUaXiE

— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 18, 2022