Υεμένη: Εκρήξεις στην πρωτεύουσα Σαναά

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης, δήλωσαν κάτοικοι της πόλης νωρίς σήμερα το πρωί.

Τα αίτια των εκρήξεων αυτών που αναφέρθηκαν από κατοίκους δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.