Wall Street Journal: Το βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν περιελάμβανε γράμμα από τον Μπιλ Κλίντον – «Να διατηρείς την παιδική σου περιέργεια»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, είχε γράψει μια ευχή στο δερματόδετο βιβλίο γενεθλίων του διαβόητου Τζέφρι Έπσταϊν, το 2003, με αφορμή τα 50ά του γενέθλια, όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal.

Η ύπαρξη του συγκεκριμένου «βιβλίου ευχών» έγινε γνωστό πρόσφατα, καθώς σχετίζεται άμεσα με την αγωγή δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του εκδοτικού οργανισμού News Corp, ιδιοκτησίας Ρούπερτ Μέρντοκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο Μπιλ Κλίντον έγραψε ένα σύντομο, χειρόγραφο μήνυμα, το οποίο περιλήφθηκε στο βιβλίο που οργάνωσε η Γκισλέιν Μάξγουελ, δεξί χέρι του Έπσταϊν.

«Είναι παρήγορο, έτσι δεν είναι, να έχεις αντέξει τόσο καιρό, μέσα από όλα αυτά τα χρόνια μάθησης και γνώσης, περιπέτειας και [λέξη δυσανάγνωστη], και επίσης να διατηρείς την παιδική σου περιέργεια, την ορμή να κάνεις τη διαφορά και την παρηγοριά των φίλων», έγραψε ο Κλίντον στον Έπσταϊν.

Εκπρόσωπος του Κλίντον αρνήθηκε να σχολιάσει στην Wall Street Journal, αλλά παρέπεμψε σε παλαιότερη δήλωση, σύμφωνα με την οποία ο πρώην πρόεδρος είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Έπσταϊν περισσότερο από μία δεκαετία πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Ο Κλίντον έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στο κελί του ενώ περίμενε να δικαστεί για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.

Η αποκάλυψη για τον Κλίντον ήρθε λίγες μόνο μέρες μετά το δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας που υποστήριζε ότι στο ίδιο βιβλίο υπήρχε σκίτσο μιας γυμνής γυναίκας με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενο από ένα μήνυμα.

Ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε άμεσα, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και κατέθεσε αγωγή ονομάζοντας τους δημοσιογράφους, την εφημερίδα και τον Ρούπερτ Μέρντοκ.

«Αυτό δεν είμαι εγώ» δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτό είναι ένα ψεύτικο πράγμα. Είναι ένα ψεύτικο άρθρο της Wall Street Journal. Ποτέ δεν έχω ζωγραφίσει εικόνα στη ζωή μου. Δεν σχεδιάζω γυμνές γυναίκες. Δεν είναι η γλώσσα μου. Δεν είναι τα λόγια μου», είπε.

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως την εφημερίδα: «Θα κάνω μήνυση στη Wall Street Journal, όπως έχω κάνει μήνυση και σε όλους τους άλλους».

Το επίμαχο γράμμα φέρεται να περιλαμβάνει μια φανταστική συνομιλία μεταξύ Έπσταϊν και Τραμπ σε τρίτο πρόσωπο, η οποία αναφέρει:

«Έχουμε κάποια κοινά, Τζέφρι», λέει ο «Ντόναλντ».

«Ναι, πράγματι», απαντά ο «Τζέφρι».

-Τα αινίγματα δεν γερνούν ποτέ, το έχεις παρατηρήσει;

-Μα φυσικά, ήταν ξεκάθαρο την τελευταία φορά που σε είδα.

Το σκίτσο φέρεται να περιγράφει τη σιλουέτα μιας γυμνής γυναίκας με μαρκαδόρο, με δύο καμπύλες που συμβολίζουν το στήθος και μια υπογραφή που γράφει «Donald» στην περιοχή του εφηβαίου, μιμούμενη τρίχες.

Η δακτυλογραφημένη λεζάντα αναφέρει: «Χρόνια Πολλά – και μακάρι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

«Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα ψεύτικο γράμμα, υποτίθεται προς τον Έπσταϊν. Αυτά δεν είναι τα λόγια μου, δεν είναι ο τρόπος που μιλάω. Επίσης, δεν σχεδιάζω σκίτσα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Και πρόσθεσε: «Είπα στον Ρούπερτ Μέρντοκ ότι ήταν μια απάτη, ότι δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αυτό το ψεύτικο αρθρο. Αλλά το έκανε, και τώρα θα του κάνω μήνυση, και στην τρίτης κατηγορίας εφημερίδα του επίσης».

