Coldplay: Η Κρίστιν Κάμποτ παραιτήθηκε από την Astronomer μετά την επίμαχη «αγκαλιά» με τον πρώην CEO της εταιρείας

Η Κρίστιν Κάμποτ υπέβαλε την παραίτησή της την Πέμπτη από την εταιρεία τεχνολογίας Astronomer, λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε όταν εθεάθη να είναι αγκαλιά με τον CEO της εταιρείας, Άντι Μπάιρον, στην «kiss cam» συναυλίας των Coldplay.

Εκπρόσωπος της εταιρείας από τη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε στη New York Post πως «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Κρίστιν Κάμποτ δεν είναι πλέον στην Astronomer. Παραιτήθηκε».

Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που μετέδωσε την αποχώρησή της.

Ο Μπάιρον, ο οποίος είχε καταγραφεί να είναι ιδιαίτερα διαχυτικός με την Κάμποτ στη συναυλία της Βοστώνη την προηγούμενη Τετάρτη, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς το περιστατικό εξελίχθηκε σε διαδικτυακό σάλο.

Η Κάμποτ είχε αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της εταιρείας από τον Νοέμβριο του 2024.

Το περιστατικό πήρε μεγάλη δημοσιότητα όταν η κάμερα του σταδίου Gillette εστίασε ξαφνικά στο ζευγάρι, με αποτέλεσμα οι δύο τους να σκύψουν πανικόβλητοι προσπαθώντας να κρύψουν τα πρόσωπά τους.

«Ω, τι;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν. «Ή έχουν σχέση ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM



Πρόσθετα πλάνα τους δείχνουν να φιλιούνται, να αγκαλιάζονται και να τραγουδούν ο ένας στον άλλον, πριν αποκαλυφθεί το εξωσυζυγικό ραντεβού τους κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Appears Coldplay concert goers are going through their phones trying to find Andy Byron and Kristin Cabot and it looks like they found them 😝#ColdplayGate pic.twitter.com/UqDg2yv5DW

— Mrs. SpaceX ™️ (@anuibi) July 19, 2025