Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας που αναρριχήθηκε στον πύργο του Μπιγκ Μπεν με παλαιστινιακή σημαία

Συνελήφθη άνδρας ο οποίος αναρριχήθηκε το Σάββατο (8/3) το πρωί στον πύργο όπου βρίσκεται το ρολόι Μπιγκ Μπεν του Λονδίνου κι ανέμισε παλαιστινιακή σημαία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της πρωτεύουσας της Βρετανίας.

Χθες στις 07:24 (τοπική ώρα· 09:24 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για την παρουσία άνδρα που αναρριχήθηκε στον Πύργο της Ελισάβετ, στο παλάτι του Ουέστμινστερ, εξήγησε η μητροπολιτική αστυνομία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο άνδρας είχε γυμνά πόδια, φόραγε μαύρα ρούχα, καπέλο, κουκούλα, κι ανέμιζε παλαιστινιακή σημαία και παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα. Παρέμεινε εκεί, πάνω στον πύργο, όλη την ημέρα, ώσπου τελικά κατέβηκε με κλωβό γερανού της πυροσβεστικής αφού έπεσε η νύχτα.

«Ο άνδρας αυτός συνελήφθη», διευκρίνισε μέσω X η αστυνομία του Λονδίνου τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εξηγώντας πως «το συμβάν» ήταν «παρατεταμένο» εξαιτίας της «ιδιαιτερότητας» του σημείου όπου είχε αναρριχηθεί.

A man has climbed Big Ben next to the Houses of Parliament in protest against British support for Israel and has been up there for the whole day, but there seems to be a media blackout on it. pic.twitter.com/e0DBkpn07j

Χθες το απόγευμα, συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι για να υποστηρίξουν τον άνδρα έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε στήσει η αστυνομία, φωνάζοντάς του «είσαι ήρωας», ή «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Τρία μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας είχαν προσπαθήσει να τον πείσουν να κατέβει πάνω σε κλωβό οχήματος της πυροσβεστικής. Η μια εργαζόμενη χρησιμοποίησε τηλεβόα για να του μιλήσει, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε στο Instagram χθες βράδυ εικονίζει τον άνδρα να διαβεβαιώνει τους διαπραγματευτές, από την κορωνίδα όπου καθόταν, πως ήταν «ασφαλής» και σκόπευε «να κατέβει με τους δικούς του όρους».

«Αν πλησιάσετε, θα με θέσετε σε κίνδυνο και θα σκαρφαλώσω ακόμα πιο ψηλά», προειδοποίησε.

🇬🇧 UK Big Ben in London – man holding a Palestinian flag climbed up the tower housing the famous clock and bell

He’s been up there since around 7.24 am

He told viewers on a livestream that he has ‘got supplies’ to stay up there for ‘some time’ pic.twitter.com/d8n5W2c0S4

