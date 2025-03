Βρετανία: Άνδρας σκαρφάλωσε στον πύργο του Big Ben κρατώντας σημαία της Παλαιστίνης – Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και πυροσβεστική

Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές Αρχές, καθώς ένας άνδρας που κρατάει μία παλαιστινιακή σημαία έχει σκαρφαλώσει στον πύργο του Big Ben, στα ανάκτορα του Ουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, νωρίς σήμερα το πρωί, με τα τοπικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως φωνάζει «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε πως οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό στο Big Ben, στις 09.24 ώρα Ελλάδας.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται προκειμένου το συμβάν να λήξει με ασφαλή τρόπο. Συνδράμουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Νωρίτερα, ακτιβιστές της ομάδας Palestine Action βανδάλισαν το γκολφ κλαμπ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία, γράφοντας με κόκκινα σπρέι συνθήματα κατά του.

Μεταξύ των συνθημάτων που γράφτηκαν ήταν το «Gaza is not for sale» (Η Γάζα δεν πωλείται).

Palestine Action target Trump’s golf course in Turnberry, Scotland.

“GAZA IS NOT FOR SALE” is sprayed across the lawn and the golf course’s holes are dug up. pic.twitter.com/mMPJHS5wYa

— Annie Johnson (@AnnieJohns14768) March 8, 2025