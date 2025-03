Χαμάς: Ζητά την «άμεση» έναρξη συνομιλιών για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Η Χαμάς προέτρεψε με ανακοίνωσή της, νωρίς το πρωί της Κυριακής (9/3), την «άμεση» έναρξη των συνομιλιών για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία της πραγματοποίησε συζητήσεις με τον επικεφαλής της γενικής υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ, στο Κάιρο, σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τη συμφωνία «απελευθέρωσης των ομήρων» σε όλα τα στάδιά της.

Mediators push Israel into negotiations for second phase of Gaza cease-fire, but Netanyahu’s reluctance and aid suspension create uncertainty, says Hamas spokesperson Hazem Qassemhttps://t.co/N3z0dAMbiD

