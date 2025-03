Συρία: Τους 745 έφτασε ο αριθμός των αμάχων Αλαουιτών που σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε το Σάββατο (8/3) ότι περισσότεροι από 700 άμαχοι Αλαουίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και συμμαχικές τους οργανώσεις, στη διάρκεια επιχειρήσεων και μαχών με πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στη δυτική Συρία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε πως, από την Πέμπτη, «745 άμαχοι Αλαουίτες σκοτώθηκαν στις περιφέρειες της συριακής ακτής και των βουνών της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ’ αυτές».

🇸🇾 To escape execution by the security forces of the new Syrian regime led by Ahmad Al-Sharaa (Al-Joulani), thousands of Alawites and other religious and ethnic minorities have sought shelter at the Hmeimim Air Base of the Russian Aerospace Force in Latakia, #Syria. pic.twitter.com/v6fpQIi5GL

— The Global Beacon (@globalbeaconn) March 8, 2025