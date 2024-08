Βρετανία: Συγκλονίζει η δολοφονία με μαχαίρι μιας γυναίκας στο Μάντσεστερ – Συνελήφθη ένας 22χρονος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τρόμος στο Μάντσεστερ από την εν ψυχρώ δολοφονία μιας γυναίκας 43 χρονών. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/8) στη Βρετανία κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες.

Οι Αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό και αμέσως έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα για να παραλάβουν άλλους δύο τραυματίες από το συμβάν: Μια 17χρονη κοπέλα και έναν 63χρονο.

BREAKING NEWS

A 43-year-old woman has died and two other people, a 17 year old girl and a 64 year old man have sustained life-threatening injuries after a stabbing incident in Manchester.

A 22 year old man has been arrested for murder. pic.twitter.com/01WkpsAHzB

— Liam Riley (@WST_LB1993) August 19, 2024