Φρίκη στην Βρετανία: 20χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου γυναίκα και ασέλγησε στο άψυχο σώμα της

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για τον φόνο γυναίκας και για το ότι έκανε σεξ με το πτώμα στο Κεντ της Βρετανίας. Ο 20χρονος Ernestas Juska συνελήφθη μετά τις αναφορές για φασαρία σε οικία στην οδό Χέντερσον, στο Ντάρτφορντ, στις 06:50 το πρωί του Σαββάτου, 17 Αυγούστου. Οι κάτοικοι της «ήσυχης» -μέχρι πρότινος- γειτονιάς, μίλησαν για το σοκ που υπέστησαν, όταν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί στον δρόμο τους που μετατράπηκε σε τόπο εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί και οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα με τραύματα που παρέπεμπαν σε επίθεση με μαχαίρι. Δυστυχώς, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σημείο. Ο Juska, ο οποίος ήταν γνωστός στο θύμα, παραμένει υπό κράτηση αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο και για τη διάπραξη σεξουαλικής πράξης με νεκρή γυναίκα. Ο κατηγορούμενος πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο Δικαστήριο Μεσβέι.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουγαν σειρήνες καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδής έφτασε επίσης στο σημείο, ενώ άνθρωποι του εγκληματολογικού με προστατευτικές στολές μπήκαν στην οικία.

A man has been charged with murdering a woman in Kent and a sexual offence on a dead body



Ένας γείτονας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε: «Δεν περιμένεις κάτι τέτοιο στην πόρτα σου. Είναι μεγάλο γεγονός. Νομίζω ότι η αστυνομία θα είναι εδώ όλη την ημέρα. Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αναστάτωση».

Ένας άλλος κάτοικος, μιλώντας για τους ερευνητές του εγκληματολογικού, πρόσθεσε: «Φορούσαν μπλε γάντια και λευκές στολές. Υπάρχουν γύρω στους έξι ερευνητές εκεί. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά περιπολικά να κατεβαίνουν το λόφο. Γεννήθηκα στο Ντάρτφορντ και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

«Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα εδώ γύρω. Το βλέπεις στις ειδήσεις αλλά ποτέ δεν περιμένεις να συμβεί δίπλα σου», σχολίασε στην Kent Online ο Σον Γκριν, οδηγός ταξί, ο οποίος ζει στη συγκεκριμένη οδό εδώ και πέντε χρόνια. «Είναι σοκαριστικό. Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν κάθε μέρα» πρόσθεσε.

Ο Κρις Καρ, επίσης κάτοικος του Ντάρτφορντ και γείτονας του Γκριν, συμφώνησε μαζί του. «Κάποτε ήταν μια ωραία συνοικία, αλλά τώρα γίνεται λίγο επικίνδυνη. Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν συνήθως σε αυτόν τον δρόμο, είναι ήσυχος. Απλά δεν το περιμένεις».

A 20-year-old man has been charged with murder after a woman was stabbed to death.

Emergency services were called to a property in Henderson Drive, Dartford shortly before 7am on Saturday (August 17).

Police have now confirmed Ernestas Juska, of Dartford, has been charged with… pic.twitter.com/YLtNoqTb7e

— London & UK Street News (@CrimeLdn) August 18, 2024