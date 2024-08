ΗΠΑ: Πέθανε ο παρουσιαστής Φιλ Ντόναχιου – Είχε φέρει επανάσταση στην τηλεόραση την δεκαετία του ’70

Ο Φιλ Ντόναχιου, ο παρουσιαστής που άλλαξε την εικόνα της τηλεόρασης στις ΗΠΑ με ένα τοκ σόου που μεταδιδόταν επί δεκαετίες και συχνά εστίαζε σε ευαίσθητα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, μετέδωσε το σόου «Today» του τηλεοπτικού δικτύου NBC, επικαλούμενο μια ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Ντόναχιου πέθανε την Κυριακή περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, έπειτα από ασθένεια.

Ο παρουσιαστής έφερε επανάσταση το 1970, σε μια εποχή που η τηλεόραση -κατά τη διάρκεια της ημέρας- προσέφερε στο, κατά κύριο λόγο γυναικείο κοινό της, σαπουνόπερες, τηλεπαιχνίδια και εκπομπές οικοκυρικής. Το δικό του σόου άγγιξε θέματα που κάποτε θεωρούνταν «ταμπού» για την τηλεόραση, όπως η άμβλωση, η σεξουαλική επανάσταση και οι φυλετικές σχέσεις.

Με την παιδιάστικη γοητεία του, την ασυγκράτητη ενέργειά του και τα πυκνά, λευκά μαλλιά του, ο Ντόναχιου έγινε γνωστός για τις «επιθετικές» ερωτήσεις προς τους καλεσμένους του, αλλά και επειδή έδινε στο κοινό μέσα στο στούντιο την ευκαιρία να εκφράσει τη γνώμη του.

Η επιτυχία του σόου άνοιξε το δρόμο στα άλλα «μεσημεριανά» τοκ σόου, όπως της Όπρα Γουίνφρι, η εκπομπή της οποίας τελικά ξεπέρασε εκείνη του Ντόναχιου στις μετρήσεις τηλεθέασης. «Αν δεν υπήρχε ο Φιλ Ντόναχιου δεν θα υπήρχε ποτέ το σόου της Όπρα», είχε δηλώσει η ίδια η Γουίνφρι.

Kids today will never know how big Phil Donahue was. He was a good and incredibly kind person.

My favorite moment?

The time when he interviewed Katharine Hepburn and she had no idea who he was.

😂😂😂 pic.twitter.com/Vo5kwi6OII

— Danny Deraney (@DannyDeraney) August 19, 2024