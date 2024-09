Βρετανία: Κυβερνοεπίθεση στο Wi-Fi των σιδηροδρομικών σταθμών – Οι χάκερ πρόεβαλαν μήνυμα με πληροφορίες για τρομοκρατικές επιθέσεις

Σημαντική κυβερνοεπίθεση έχει πλήξει 19 μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένων δέκα στο Λονδίνο, επηρεάζοντας το Wi-Fi για τους επιβάτες. Η Network Rail επιβεβαίωσε ότι οι σταθμοί London Euston, Manchester Piccadilly, Liverpool Lime Street, Birmingham New Street και Glasgow Central ανήκουν στους σταθμούς που επηρεάστηκαν.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών έχει ξεκινήσει έρευνα, καθώς ταξιδιώτες που προσπαθούσαν να συνδεθούν στο Wi-Fi στους σταθμούς ανέφεραν ότι είδαν ένα μήνυμα σχετικά με τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Το Wi-Fi στους επηρεαζόμενους σταθμούς ελέγχεται από τρίτο πάροχο, την Telent, και σύμφωνα με πληροφορίες της MailOnline, άλλοι οργανισμοί έχουν επίσης πληγεί από την επίθεση.

Η ιστοσελίδα του Wi-Fi μετά την επίθεση έγραφε «Σε αγαπάμε, Ευρώπη» και περιείχε πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικές επιθέσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Manchester Evening News. Η επίθεση έχει συγκριθεί με την πλοκή της νέας δραματικής σειράς του BBC «Nightsleeper», στην οποία ένα τρένο που ταξιδεύει από τη Γλασκώβη στο Λονδίνο δέχεται κυβερνοεπίθεση και καταλαμβάνεται.

Το Wi-Fi παραμένει εκτός λειτουργίας στους σταθμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης τους Bristol Temple Meads, Edinburgh Waverley, Leeds, Guildford και Reading. Οι δέκα σταθμοί του Λονδίνου που έχουν πληγεί είναι οι Cannon Street, Charing Cross, Clapham Junction, Euston, King’s Cross, Liverpool Street, London Bridge, Paddington, Victoria και Waterloo.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που επηρεάζει το δημόσιο Wi-Fi στους σταθμούς που διαχειρίζεται η Network Rail», δήλωσε εκπρόσωπος της Network Rail στη MailOnline. «Η υπηρεσία αυτή παρέχεται μέσω τρίτου και έχει ανασταλεί ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη» πρόσθεσε.

‘Nightsleeper-style’ cyber attack hits 20 railway stations: Passengers logging on to public wi-fi at UKs biggest transport hubs ‘are met with screen about terror attacks in Europe’

https://t.co/l9duKHIisz pic.twitter.com/VQNEDHKx0P

— Readean (@readeancom) September 26, 2024