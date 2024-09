Ιαπωνία: Αθωώθηκε ο μακροβιότερος θανατοποινίτης στον κόσμο – Η τραγική ιστορία του Ιουάο Χακαμάντα

Ο Ιάπωνας Ιουάο Χακαμάντα, 88 ετών, που πέρασε 46 χρόνια στην πτέρυγα των θανατοποινιτών, αθωώθηκε σήμερα από το δικαστήριο της Σιζουόκα, ύστερα από αναθεώρηση της δίκης του.

Ο Ιουάο Χακαμάντα, ο κρατούμενος που έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια σε κελιά θανατοποινιτών στον κόσμο, κατηγορούνταν πως το 1966 είχε δολοφονήσει το αφεντικό του και τρία μέλη της οικογένειας αυτού. Δύο χρόνια αργότερα είχε καταδικασθεί στην ποινή του θανάτου.

Από την αρχή της ακροαματικής συνεδρίασης, ο δικαστής δήλωσε πως το δικαστήριο θεωρεί πως ο κατηγορούμενος «είναι αθώος». Η υπόθεση αυτή, η οποία άρχισε το 1966, είναι εμβληματική για τους υποστηρικτές της κατάργησης της θανατικής ποινής στην Ιαπωνία, οι οποίοι είναι λιγότεροι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, απ’ αυτούς που την υποστηρίζουν στη χώρα.

Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν ουρά μπροστά από το Δικαστήριο της Σιζουόκα (δυτικά του Τόκιο) για να προσπαθήσουν να πιάσουν μια θέση για την πολυαναμενόμενη ετυμηγορία. Μεταξύ αυτών, ο Ατσούσι Ζουκεράν, ο οποίος φορούσε μια μπλούζα στην οποία ήταν γραμμένο «Απελευθερώστε τον Χακαμάντα τώρα».

BREAKING: A Shizuoka court ruled Thursday that former pro boxer Iwao Hakamata — the world’s longest-serving death row prisoner — is not guilty of a 1966 quadruple murder charge, nearly 60 years later. https://t.co/GC5dFyEYeu

— The Japan Times (@japantimes) September 26, 2024