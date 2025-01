Βρετανία: Γέννησε η πριγκίπισσα Βεατρίκη – Η πρώτη φωτογραφία της κόρης της

Γέννησε την περασμένη Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025, η πριγκίπισσα Βεατρίκη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η 36χρονη πριγκίπισσα της Υόρκης, έφερε στον κόσμο την Athena Elizabeth Rose, η οποία είναι 11η στη σειρά διαδοχής του θρόνου ως το δεύτερο παιδί της πριγκίπισσας Βεατρίκη και του Εντοάρντο Μαπέλι Μόζι.

Ο Εντοάρντο Μαπέλι Μόζι με ανάρτησή του στο Instagram, αποκάλυψε ότι η νέα του κόρη είναι «μικροσκοπική και απολύτως τέλεια».

«Καλωσορίσαμε τη μικρή Athena στη ζωή μας την περασμένη εβδομάδα. Είναι μικροσκοπική και απολύτως τέλεια. Είμαστε όλοι (συμπεριλαμβανομένου του Wolfie και της Sienna) ήδη εντελώς ξετρελαμένοι μαζί της. Οι καρδιές μας ξεχειλίζουν από αγάπη για σένα, μικρή Athena. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από τη σύζυγό μου και εμένα σε όλο το υπέροχο προσωπικό του νοσοκομείου Chelsea and Westminster για την εξαιρετική φροντίδα και υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα ξεχωριστής στιγμής» έγραψε ο Εντοάρντο Μαπέλι Μόζι στο Instagram.

«Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο κ. Εντοάρντο Μαπέλι Μόζι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την άφιξη της κόρης τους, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, που γεννήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 12:57μμ. Το μωρό γεννήθηκε με βάρος 4 κιλά και 113 γραμμάρια.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα, καθώς και άλλα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας έχουν ενημερωθεί και είναι ενθουσιασμένοι με τα νέα.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο κ. Εντοάρντο Μαπέλι Μόζι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για την υπέροχη φροντίδα τους.

Η πριγκίπισσα της Υόρκης και η κόρη της είναι υγιείς και καλά και η οικογένεια απολαμβάνει να περνάει χρόνο μαζί με τα μεγαλύτερα αδέρφια της Athena, τον Wolfie και τη Sienna».

🍼🎉 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, born on Wednesday, 22nd January, at 12:57pm.

The baby was born weighing 4 pounds and 5 ounces.

The King and… pic.twitter.com/uPYk4bXBRG

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 29, 2025