Νέα εγκυμοσύνη στο βρετανικό Παλάτι: Η πριγκίπισσα Βεατρίκη περιμένει το δεύτερο παιδί της

Την εγκυμοσύνη της πριγκίπισσας Βεατρίκης, της ανιψιάς του βασιλιά Καρόλου ανακοίνωσε το βρετανικό Παλάτι.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι η 36χρονη πριγκίπισσα και ο σύζυγός της Εντοάρντο Μαπέλι Μόζι θα υποδεχθούν το δεύτερο παιδί τους την επόμενη Άνοιξη. Η ανακοίνωση έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες του ζευγαριού με την κόρη τους Σιέννα αλλά και τον 8χρονο γιο του Εντοάρντο Μαπέλι Μόζι.

«Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο Εντοάρντο Μαπέλι Μόζι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους στις αρχές της Άνοιξης- ένα αδελφάκι για τον Γούλφι, οκτώ ετών, και τη Σιέννα, τριών ετών. Η Αυτού Μεγαλειότητα του ο Βασιλιάς έχει ενημερωθεί και οι δύο οικογένειες είναι ενθουσιασμένες με τα νέα», ανέφερε η ανακοίνωση του παλατιού.

🎉🍼 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting their second child together early in the new year; a sibling for Wolfie and Sienna.

👑 His Majesty The King has been informed and both families are… pic.twitter.com/wa5XddwMsJ

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2024