Βρετανία: Έρευνα σε όλες τις ιδιοκτησίες της βασιλικής οικογένειας μετά την διαμάχη για το «συμβολικό ενοίκιο» του έκπτωτου Άντριου

Έρευνα για όλα τα ακίνητα που έχει η βασιλική οικογένεια (Crown Estate) άρχισε σήμερα, Τρίτη, στην Βρετανία, μετά το σκάνδαλο του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου ο οποίος φέρεται ότι πλήρωνε ένα συμβολικό ενοίκιο για την επίσημη κατοικία του στο Royal Lodge.

Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών (PAC) ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας που θα εξετάσει την σχέση κόστους-οφέλους για τους φορολογούμενους.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το Crown Estate να εξηγήσει πώς εξασφαλίζει την καλή σχέση κόστους-οφέλους σε σχέση με το Royal Lodge. Ο διασυρμένος πρώην πρίγκιπας ζει εδώ και δύο δεκαετίες χωρίς να πληρώνει ουσιαστικά ενοίκιο στην μεγαλοπρεπή βασιλική έπαυλη με τα 30 δωμάτια, που βρίσκεται σε μια έκταση 98 στρεμμάτων στο Windsor Great Park.

Ο Άντριου, πληρώνει μόνο «ένα κόκκο πιπεριού (εάν απαιτηθεί) ετησίως» – σύμφωνα με το συμβόλαιο μίσθωσης που είχε για την έπαυλη. Η φράση «κόκκος πιπεριού», χρησιμοποιείται για να φανεί ο συμβολικός χαρακτήρας του ενοικίου.

Τον Οκτώβριο, η PAC ζήτησε εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης του Andrew, υπό το φως των «σοβαρών και ανησυχητικών» κατηγοριών εναντίον του. Σήμερα, Τρίτη, η PAC δημοσίευσε τις απαντήσεις που έλαβε από το Crown Estate και το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Sir Geoffrey Clifton-Brown, πρόεδρος της επιτροπής, δήλωσε: «Αφού εξετάσαμε τα στοιχεία που λάβαμε, οι πληροφορίες που μας δόθηκαν αποτελούν σαφώς την αρχή για τη διεξαγωγή έρευνας.

Τώρα περιμένουμε τα συμπεράσματα που θα εξαγάγει το Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο από αυτές τις πληροφορίες και σχεδιάζουμε να διεξαγάγουμε έρευνα με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν το νέο έτος», είπε.

Το Royal Lodge είχε μισθωθεί από το Crown Estate, στον Άντριου. Τα κέρδη του Crown Estate (Βασιλικό Κτήμα) επιστρέφονται στην κυβέρνηση για δημόσιες δαπάνες, γεγονός που έκανε τη συμφωνία του συμβολικού ενοικίου ακόμη πιο αμφιλεγόμενη.

Σε επιστολή που έστειλε ο Sir Geoffrey τον Οκτώβριο αναφερόταν: «Υπάρχει σημαντικό και κατανοητό δημόσιο ενδιαφέρον για τη δαπάνη δημόσιων χρημάτων σε σχέση με τον Πρίγκιπα Άντριου, το οποίο εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι πλέον ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, καθώς και στις σοβαρές και ανησυχητικές κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του».

Συγκεκριμένα, ζήτησε από το Crown Estate να δικαιολογήσει τη συνέχιση της διαμονής του πρίγκιπα Άντριου στο Royal Lodge, αναφέροντας: «Το πλαίσιο της μίσθωσης του Royal Lodge έχει αλλάξει σημαντικά από τότε, καθώς ο τρέχων ένοικος δεν είναι πλέον ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας και δεν χρησιμοποιεί τους βασιλικούς τίτλους του», έγραψε ο Sir Geoffrey.