Βρετανία: Έρευνα σε όλες τις ιδιοκτησίες της βασιλικής οικογένειας μετά την διαμάχη για το «συμβολικό ενοίκιο» του έκπτωτου Άντριου

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Έρευνα σε όλες τις ιδιοκτησίες της βασιλικής οικογένειας μετά την διαμάχη για το «συμβολικό ενοίκιο» του έκπτωτου Άντριου

Έρευνα για όλα τα ακίνητα που έχει η βασιλική οικογένεια (Crown Estate) άρχισε σήμερα, Τρίτη, στην Βρετανία, μετά το σκάνδαλο του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου ο οποίος φέρεται ότι πλήρωνε ένα συμβολικό ενοίκιο για την επίσημη κατοικία του στο Royal Lodge.

Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών (PAC) ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας που θα εξετάσει την σχέση κόστους-οφέλους για τους φορολογούμενους.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το Crown Estate να εξηγήσει πώς εξασφαλίζει την καλή σχέση κόστους-οφέλους σε σχέση με το Royal Lodge. Ο διασυρμένος πρώην πρίγκιπας ζει εδώ και δύο δεκαετίες χωρίς να πληρώνει ουσιαστικά ενοίκιο στην μεγαλοπρεπή βασιλική έπαυλη με τα 30 δωμάτια, που βρίσκεται σε μια έκταση 98 στρεμμάτων στο Windsor Great Park.

Ο Άντριου, πληρώνει μόνο «ένα κόκκο πιπεριού (εάν απαιτηθεί) ετησίως» – σύμφωνα με το συμβόλαιο μίσθωσης που είχε για την έπαυλη. Η φράση «κόκκος πιπεριού», χρησιμοποιείται για να φανεί ο συμβολικός χαρακτήρας του ενοικίου.

Τον Οκτώβριο, η PAC ζήτησε εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης του Andrew, υπό το φως των «σοβαρών και ανησυχητικών» κατηγοριών εναντίον του. Σήμερα, Τρίτη, η PAC δημοσίευσε τις απαντήσεις που έλαβε από το Crown Estate και το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Sir Geoffrey Clifton-Brown, πρόεδρος της επιτροπής, δήλωσε: «Αφού εξετάσαμε τα στοιχεία που λάβαμε, οι πληροφορίες που μας δόθηκαν αποτελούν σαφώς την αρχή για τη διεξαγωγή έρευνας.

Τώρα περιμένουμε τα συμπεράσματα που θα εξαγάγει το Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο από αυτές τις πληροφορίες και σχεδιάζουμε να διεξαγάγουμε έρευνα με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν το νέο έτος», είπε.

Το Royal Lodge είχε μισθωθεί από το Crown Estate, στον Άντριου. Τα κέρδη του Crown Estate (Βασιλικό Κτήμα)  επιστρέφονται στην κυβέρνηση για δημόσιες δαπάνες, γεγονός που έκανε τη συμφωνία του συμβολικού ενοικίου ακόμη πιο αμφιλεγόμενη.

Σε επιστολή που έστειλε ο Sir Geoffrey τον Οκτώβριο αναφερόταν: «Υπάρχει σημαντικό και κατανοητό δημόσιο ενδιαφέρον για τη δαπάνη δημόσιων χρημάτων σε σχέση με τον Πρίγκιπα Άντριου, το οποίο εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι πλέον ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, καθώς και στις σοβαρές και ανησυχητικές κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του».

Συγκεκριμένα, ζήτησε από το Crown Estate να δικαιολογήσει τη συνέχιση της διαμονής του πρίγκιπα Άντριου στο Royal Lodge, αναφέροντας: «Το πλαίσιο της μίσθωσης του Royal Lodge έχει αλλάξει σημαντικά από τότε, καθώς ο τρέχων ένοικος δεν είναι πλέον ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας και δεν χρησιμοποιεί τους βασιλικούς τίτλους του», έγραψε ο Sir Geoffrey.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Αναδρομικά: «Εγκλωβισμένοι» 400.000 συνταξιούχοι – Τι απαντά η Κεραμέως

Στεγαστική κρίση: Πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν το ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία και τι λέει η Μιχαηλίδου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:19 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: «Δεν έχουμε σχέση με την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο»

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την επίθεση στο υπό ρωσική σημαία, δεξαμεν...
17:14 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ότι αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη.  Μιλώντας...
17:11 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Ανακοίνωσε συμφωνία με τις ΗΠΑ σε οδικό χάρτη 20 σημείων με στόχο την ειρήνευση στην Ουκρανία – «Τώρα η ευκαιρία να τελειώσει ο πόλεμος»

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σ...
15:18 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Το σκληρό μήνυμα πριν από την συνάντηση Γουίτκοφ, Κούσνερ, Πούτιν – Έφτασε στη Μόσχα η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας στη Μόσχα, το Κρεμλίνο επανέλαβε με σαφ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»