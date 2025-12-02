Στον… χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Κορινθίας – Στον κόμβο του Κιάτου αύριο οι παραγωγοί

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας.

Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, στον οδικό κόμβο του Κιάτου της Κορινθίας. Οι παραγωγοί θα συγκεντρωθούν στην περιοχή Πετμεζά. Σύμφωνα με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η δράση αυτή, αποτελεί μία απάντηση στις ενέργειες της Κυβέρνησης, πάνω στα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

(…) Οι αλλεπάλληλες περικοπές στις ενισχύσεις, η αδυναμία συγκράτησης του κόστους παραγωγής, η μηδενική πρόοδος σε κρίσιμες υποδομές όπως το Φράγμα Ασωπού και ο ΑΟΣΑΚ, καθώς και η εμμονή σε έναν κανονισμό ΕΛΓΑ που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κλιματικές και παραγωγικές συνθήκες, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κορινθίας. Η καθυστέρηση στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και το κύμα ζωονόσων της κτηνοτροφίας επιτείνουν την κρίση, ενώ ο διάλογος με την Πολιτεία παραμένει αποσπασματικός και προσχηματικός (…), αναφέρει η ανακοίνωση – κάλεσμα της Συντονιστικής.

Το κείμενο της ανακοίνωσής τους, καταλήγει ως εξής: (…) Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα, τεκμηριωμένα και αδιαπραγμάτευτα: πληρωμές ενισχύσεων χωρίς περικοπές, δίκαιες τιμές και μείωση του κόστους από το χωράφι στο ράφι, ριζική αλλαγή του Κανονισμού ΕΛΓΑ, άμεση προώθηση των αρδευτικών έργων Ασωπού, ΑΟΣΑΚ και συναφών δικτύων, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας, καθώς και μόνιμος, θεσμικός και όχι επικοινωνιακός διάλογος με την Κυβέρνηση (…).

Η Συντονιστική, καλεί τους παραγωγούς της Κορινθίας να δώσουν δυναμικό “παρών” στην υπαίθρια αυτή κινητοποίηση.

Πάντως, η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει εάν θα στηθεί κάποιο μπλόκο ή εάν θα είναι μία κινητοποίηση κάποιων ωρών.