Στον… χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Κορινθίας – Στον κόμβο του Κιάτου αύριο οι παραγωγοί

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

αγρότες κινητοποιήσεις

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας.

Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, στον οδικό κόμβο του Κιάτου της Κορινθίας. Οι παραγωγοί θα συγκεντρωθούν στην περιοχή Πετμεζά. Σύμφωνα με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η δράση αυτή, αποτελεί μία απάντηση στις ενέργειες της Κυβέρνησης, πάνω στα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

(…) Οι αλλεπάλληλες περικοπές στις ενισχύσεις, η αδυναμία συγκράτησης του κόστους παραγωγής, η μηδενική πρόοδος σε κρίσιμες υποδομές όπως το Φράγμα Ασωπού και ο ΑΟΣΑΚ, καθώς και η εμμονή σε έναν κανονισμό ΕΛΓΑ που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κλιματικές και παραγωγικές συνθήκες, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κορινθίας. Η καθυστέρηση στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και το κύμα ζωονόσων της κτηνοτροφίας επιτείνουν την κρίση, ενώ ο διάλογος με την Πολιτεία παραμένει αποσπασματικός και προσχηματικός (…), αναφέρει η ανακοίνωση – κάλεσμα της Συντονιστικής.

Το κείμενο της ανακοίνωσής τους, καταλήγει ως εξής: (…) Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα, τεκμηριωμένα και αδιαπραγμάτευτα: πληρωμές ενισχύσεων χωρίς περικοπές, δίκαιες τιμές και μείωση του κόστους από το χωράφι στο ράφι, ριζική αλλαγή του Κανονισμού ΕΛΓΑ, άμεση προώθηση των αρδευτικών έργων Ασωπού, ΑΟΣΑΚ και συναφών δικτύων, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας, καθώς και μόνιμος, θεσμικός και όχι επικοινωνιακός διάλογος με την Κυβέρνηση (…).

Η Συντονιστική, καλεί τους παραγωγούς της Κορινθίας να δώσουν δυναμικό “παρών” στην υπαίθρια αυτή κινητοποίηση.

Πάντως, η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει εάν θα στηθεί κάποιο μπλόκο ή εάν θα είναι μία κινητοποίηση κάποιων ωρών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Αναδρομικά: «Εγκλωβισμένοι» 400.000 συνταξιούχοι – Τι απαντά η Κεραμέως

Στεγαστική κρίση: Πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν το ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία και τι λέει η Μιχαηλίδου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:24 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο για τον γιο πολιτευτή – Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο είχε ο γιος πολιτευτή στον Νομό Αχαΐας. Το ατύχημα συνέβη ανήμερα της εορτής το...
19:12 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότες απέκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Σε αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, της εθνικής οδού, στο ύψος των διοδίων των Μα...
19:06 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Συνελήφθη 58χρονος – ΒΙΝΤΕΟ

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής συνελήφθη, στο πλαίσιο...
18:56 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας», την Κυριακή 7...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»