Βόρεια Κορέα: Απειλές κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας από την αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Enikos Newsroom

διεθνή

Κιμ Γιο Τζονγκ
(Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Η Κιμ Γιο Τζονγκ – αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν – προειδοποίησε σήμερα πως οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας ενδέχεται να έχουν «αρνητικές συνέπειες» για τις τρεις χώρες, όπως μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Βόρεια Κορέα: Διεθνές ντεμπούτο για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν στην παρέλαση της Κίνας – Οι αναλυτές την βλέπουν ως πιθανή διάδοχο

Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ θα διεξάγουν τις ετήσιες αμυντικές ασκήσεις τους με την ονομασία «Freedom Edge» από τις 15 Σεπτεμβρίου, με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και πυραυλικών απειλών από τη Βόρεια Κορέα, όπως έχουν ανακοινώσει οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η απερίσκεπτη επίδειξη ισχύος από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα σε λάθος τόπο, ειδικότερα γύρω από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, θα επιφέρει αναμφίβολα αρνητικές συνέπειες για τις ίδιες», δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ στο KCNA.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ σκοπεύουν επίσης να διεξάγουν την επόμενη εβδομάδα την στρατιωτική άσκηση «Iron Mace», που περιλαμβάνει προσομοίωση χρήσης πυρηνικών και συμβατικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των απειλών από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά δημοσιεύματα.

Εάν οι «εχθρικές δυνάμεις» συνεχίσουν να καυχώνται για την ισχύ τους μέσω αυτών των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, η Βόρεια Κορέα θα λάβει αντίμετρα «πιο εξειδικευμένα και ισχυρότερα», δήλωσε από την πλευρά του ο Πακ Τζονγκ Τσον, κορυφαίος αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος.

Η Πιονγκγιάνγκ συνηθίζει να καταγγέλλει τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει «πρόβες για εισβολή», και σε ορισμένες περιπτώσεις απαντά με δοκιμές πυραύλων. Ωστόσο, η Σεούλ και η Ουάσινγκτον διαβεβαιώνουν πως οι ασκήσεις τους έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Πώς «βλέπει» το SPIEGEL τις προσπάθειες της Ελλάδας να προσελκύσει κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας

Συνολικά 136 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Η FTC διατάζει εταιρείες AI να παραδώσουν στοιχεία για την επίδραση των chatbots σε παιδιά και εφήβους

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:15 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ιταλία: Σάλος από δηλώσεις καθηγητή για την δολοφονία Κερκ – «Το μίσος και η πολιτική βία επιστρέφουν δραματικά», λέει η Μελόνι

Ο Ιταλός καθηγητής Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι προκάλεσε με τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Αμε...
23:45 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Ο Πρωθυπουργός αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών από το σχέδιο του προϋπολογισμού

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε την απόσυρση της κατάργησης δύο αργ...
22:03 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας – Παραμένει σε επιφυλακή η Πολωνία

Λήξη συναγερμού στην Πολωνία,  λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου από ρωσικά drones.  Ο Πολωνό...
21:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Γιατί ο λόγος του ενέπνεε τους υποστηρικτές του και εξόργιζε τους αντιπάλους του – Η ερώτηση που δέχθηκε πριν πέσει νεκρός

Λίγα λεπτά προτού πέσει νεκρός από τα πυρά ενόπλου σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη ο Τσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος