Βίντεο-σοκ: Σύγκρουση τρένου με πυροσβεστικό όχημα στη Φλόριντα – Τραυματίες 3 πυροσβέστες και 12 επιβάτες

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στις σιδηροδρομικές γραμμές της East Atlantic Avenue, κοντά στην Railroad Avenue, στην πόλη Delray Beach της Φλόριντα, όταν τρένο της εταιρείας Brightline συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 πυροσβεστών και 12 επιβατών του τρένου, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Οι τρεις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν άμεσα σε τοπικό νοσοκομείο. Παρόλο που οι δύο από αυτούς αρχικά βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, η κατάστασή τους σταθεροποιήθηκε αργότερα. Οι υπόλοιποι δώδεκα τραυματίες, όλοι επιβάτες του τρένου, υπέστησαν ελαφρά τραύματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

At least twelve passengers on the Brightline train were injured. Firefighters from Delray’s truck 111 were also hurt.



Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Delray Beach, το πυροσβεστικό όχημα κατευθυνόταν σε επείγουσα κλήση τη στιγμή της σύγκρουσης. Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν το πυροσβεστικό όχημα να διασχίζει τις σιδηροδρομικές γραμμές με αναμμένους τους φάρους τους.

Πριν από τη σύγκρουση, το όχημα είχε σταματήσει για να περιμένει την διέλευση ενός εμπορικού τρένου.

Watch Dashcam footage from the Brightline training as it smashes into a fire truck th drove around the crossing arms injuring three firefighters and 12 passengers on the train in Delray Beach, Florida. pic.twitter.com/T50huUJGJQ

— The Space Coast Rocket (@CoastRocket) December 29, 2024