Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης χτύπησε και παρέσυρε ένα κοριτσάκι 3 ετών

Bίντεο-σοκ κατέγραψε τη στιγμή που ένας ποδηλάτης έπεσε πάνω σε ένα κοριτσάκι, καθώς εκείνο έτρεξε κάθετα σε έναν ποδηλατόδρομο στο Μπρούκλιν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Τα πλάνα, που δημοσιεύτηκαν στο X, δείχνουν την μικρή, η οποία είχε μόλις βγει από ένα αυτοκίνητο μαζί με έναν άνδρα, να τρέχει στον ποδηλατόδρομο στη λεωφόρο Bedford και Park, γύρω στις 19:40 της Κυριακής. Ο ποδηλάτης δεν πρόλαβε να αντιδράσει, καθώς το κοριτσάκι βγήκε μπροστά του ανάμεσα από δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, και την χτύπησε.

Ο άνδρας που ήταν με το παιδί, έτρεξε αμέσως κοντά στο κορίτσι και την πήρε αγκαλιά. Ο ποδηλάτης, ένας 22χρονος άνδρας – πιθανότατα διανομέας – σταμάτησε και παρέμεινε στο σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κοριτσάκι δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue.

Δείτε το βίντεο:

Insane! Another child was knocked off this afternoon on the dangerous Bedford Ave bike lane, which continues putting bike riders and pedestrian lives at risk. pic.twitter.com/wACdioLBT9

— Williamsburg 365 News (@Williamsburg365) May 26, 2025