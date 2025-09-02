Βίντεο-σοκ: 78χρονη υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από 13χρονο στη βεράντα της

Στο Λούισβιλ του Κεντάκι, στις ΗΠΑ, μια 78χρονη γυναίκα υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από έναν 13χρονο, ενώ καθόταν στη βεράντα του σπιτιού της, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα.

Η Jan Fletcher είδε τον έφηβο να την πλησιάζει ζητώντας οδηγίες για ένα κοντινό πάρκο. Σύμφωνα με βίντεο από την κάμερα παρακολούθησης στη βεράντα της, πέρασε πίσω της και άγγιξε την πλάτη της αρκετές φορές, πριν προχωρήσει σε σεξουαλική παρενόχληση.

Η ίδια θυμάται: «Μόλις συνέβη αυτό, του είπα, “Άκου να σου πω κάτι, καλύτερα να φύγεις από εδώ και καλύτερα να πας τώρα”. Και έτσι έκανε. Έφυγε».

Ο έφηβος συνελήφθη την Παρασκευή από την τοπική αστυνομία και κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση τρίτου βαθμού.



«Ελπίζουμε ότι αυτή η σύλληψη να ανακουφίζει μέρος του φόβου και της ντροπής που υπέστη η αθώα γυναίκα», τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η 78χρονη τόνισε: «Μισώ πραγματικά ότι αυτοί οι νέοι κάνουν τέτοια πράγματα. Το μισώ, είναι λυπηρό, αλλά τι λόγο έχουν; Τι ευχαρίστηση παίρνουν κάνοντας αυτά τα πράγματα; Δεν το καταλαβαίνω».

Η Fletcher ζει στην ίδια κατοικία εδώ και 55 χρόνια, σε μια ήσυχη γειτονιά με «υπέροχους γείτονες», και ζητά από τον έφηβο να της εξηγήσει γιατί αποφάσισε να την αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο και να ζητήσει συγγνώμη.

Είπε επίσης ότι ο 13χρονος, κατά τη διάρκεια του συμβάντος, τη ρώτησε αν υπήρχε κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι, κάνοντάς την να πιστέψει ότι θα μπορούσε να την είχε ληστέψει.