Βίντεο: Σκάφος συγκρούστηκε με ιστορικό αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ – Η στιγμή που «καρφώνεται» στο USS Midway

Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Σαν Ντιέγκο, στις ΗΠΑ, αφού το σκάφος του προσέκρουσε με δύναμη στο ιστορικό αεροπλανοφόρο «USS Midway» και εκείνος φέρεται να τράπηκε σε φυγή υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Φρανκ Ντ’ Άννα οδηγούσε το ιδιωτικό του σκάφος, ονόματι «Offshore Lifestyle», όταν αυτό συγκρούστηκε μετωπικά με την αριστερή πλευρά του αποσυρμένου πολεμικού πλοίου, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στο βίντεο του WarshipCam, που έχει γίνει viral και αναδημοσιεύει η Daily Mail, αποτυπώνεται η απίστευτη στιγμή της σύγκρουσης μέρα μεσημέρι, με το μικρότερο σε μέγεθος σκάφος να πλησιάζει κατά μέτωπο το τεράστιο πλοίο και να προσκρούει με δύναμη στην καρίνα του.

Σύμφωνα με τις Aρχές, ο καπετάνιος φέρεται να ήταν μεθυσμένος, ενώ η πρόσκρουση άφησε ένα ορατό βαθούλωμα στην πλευρά του USS Midway, το οποίο λειτουργεί πλέον ως πλωτό ναυτικό μουσείο και αποτελεί ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα του Σαν Ντιέγκο.



Εκπρόσωπος του μουσείου δήλωσε στο Fox News ότι «η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές ύψους 100.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της βαφής και των επισκευών του πλοίου».

Αυτόπτες μάρτυρες κοντά στο δημοφιλές άγαλμα «Unconditional Surrender» -εμπνευσμένο από τη διάσημη φωτογραφία του φιλιού στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου- περιέγραψαν τη σκηνή με τρόμο.

«Λάβαμε κλήσεις από αρκετούς μάρτυρες», δήλωσαν οι αρχές, σημειώνοντας ότι οι παρευρισκόμενοι ανέφεραν πως «η πρόσκρουση ήταν πολύ δυνατή».

CIVILIAN BOAT CRASHES INTO U.S. AIRCRAFT CARRIER RIGHT IN SAN DIEGO HARBOR

America’s floating war museum just got rammed in San Diego.

How does a boat “accidentally” hit a massive aircraft carrier? pic.twitter.com/XCK7HmnE0Z

— HustleBitch (@HustleBitch_) July 20, 2025