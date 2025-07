No Jets for Turkey: Η Τουρκία ετοιμάζει ολική ανατροπή στο Αιγαίο με τα Eurofighter

Η προμήθεια των Eurofighter από την Τουρκία είναι μόνο η αρχή όλων όσων ετοιμάζει, σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Όσο επιμένει να ακολουθεί τον δρόμο της ύπνωσης, με την επιθετική ρητορική προς το παρόν να μην συμβαδίζει με πράξεις επί του πεδίου, κινήσεις όπως η προμήθεια των Eurofighter ενισχύουν την άποψη ότι δεν αργεί η στιγμή που θα προχωρήσει σε δυναμικές – επιθετικές κινήσεις. Ο ρόλος της Γερμανίας και της Μ. Βρετανίας, η οποία προχωρά στην άμεση μεταφορά Eurofighter στην Άγκυρα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η απόφαση της Γερμανίας να πει το «ναι» για την παραχώρηση Eurofighter στην Τουρκία είναι η εξέλιξη που εδώ και 3 μήνες περίμενε η Άγκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει την άμεση μεταφορά ορισμένων μεταχειρισμένων Eurofighter μαζί με πυραύλους Meteor από τον στόλο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, παράλληλα με την προμήθεια νέων. 40 δικινητήρια μαχητικά πρόκειται να παραλάβει η Τουρκία, η οποία καταφέρνει όχι μόνο να κλείσει και μάλιστα άμεσα την ψαλίδα που άνοιξε με την προμήθεια των Rafale από την Ελλάδα αλλά και να μπορέσει να γεφυρώσει κάπως το κενό του εκσυγχρονισμού των F-16 σε Viper από την Πολεμική Αεροπορία.

Το υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας εξέδωσε ανακοίνωση αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με την οποία καλωσορίζει την συμφωνία με την Τουρκία. Οι διαπραγματεύσεις για την πιθανή συμφωνία με την Τουρκία θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες. Θα είναι η πρώτη παραγγελία εξαγωγής που θα εξασφαλίσει το Ηνωμένο Βασίλειο για το Typhoon από το 2017.

Εξασφαλίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας στις γραμμές παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυβέρνηση θα υλοποιήσει το Σχέδιό μας για Αλλαγή, προωθώντας την άμυνα ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Η παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάπτυξη – υποστηρίζοντας τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης χιλιάδων Βρετανών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπογραφή μιας συμφωνίας εξαγωγών πολλών δισεκατομμυρίων με την Τουρκία θα διατηρήσει και θα προστατεύσει 20.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα επόμενα χρόνια – γι’ αυτό και η κυβέρνησή μου είναι τόσο αφοσιωμένη στην εξασφάλισή της. Θα ενισχύσει τη ζωτική αμυντική μας βιομηχανία, θα υλοποιήσει το Σχέδιό μας για Αλλαγή και θα διατηρήσει εμάς και τους συμμάχους μας ασφαλέστερους σε αυτές τις αβέβαιες εποχές».

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Τζον Χίλι, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Typhoon από το Ηνωμένο Βασίλειο από την Τουρκία. Δείχνει την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να εξασφαλίσει νέες αμυντικές συμφωνίες, βασιζόμενη στις σχέσεις μας με το εξωτερικό για να προσφέρουμε στους Βρετανούς εργαζόμενους».

Παράλληλα τονίζει ότι «Ο εξοπλισμός της Τουρκίας με Typhoon θα ενίσχυε τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ και θα ενίσχυε τις βιομηχανικές βάσεις και των δύο χωρών μας, εξασφαλίζοντας χιλιάδες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για τα επόμενα χρόνια. Η Στρατηγική Αναθεώρηση Άμυνας του περασμένου μήνα τόνισε τη σημασία των εξαγωγών και τώρα με το νέο μας γραφείο εξαγωγών άμυνας, αναπτύσσουμε τον ρόλο της άμυνας ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη ως θεμέλιο του Σχεδίου Αλλαγής της κυβέρνησης».

The UK and Türkiye have signed a major deal paving the way for Typhoon fighter jet exports. 🇬🇧🤝🇹🇷

This key step boosts British industry, supports thousands of jobs, and reinforces NATO’s defence – keeping us safe at home and strong abroad.

🔗: https://t.co/b2bls3MEqN pic.twitter.com/b8DT9lEBQw

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2025