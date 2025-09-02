Βίντεο: Σφοδρή σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο – Ο οδηγός του Ι.Χ. χτύπησε τις μπάρες και σταμάτησε πάνω στις γραμμές

Στην Πολωνία, ένας οδηγός δεν πρόσεξε εγκαίρως ότι οι μπάρες σε διάβαση της σιδηροδρομικής γραμμής Granowo–Stęszew είχαν κατέβει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει μία από αυτές και να σταματήσει πάνω στις γραμμές, την ώρα που πλησίαζε ένα τρένο από το Poznań Główny προς το Wolsztyn.

Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο οδηγός επέζησε με μόνο ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.



Βίντεο από το ατύχημα δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Πολωνικές Σιδηροδρομικές Αρχές.