Βίντεο: Οι τελευταίες αιχμάλωτες όρκες της Γαλλίας περιφέρονται σε εγκαταλελειμμένο θαλάσσιο πάρκο – Εικόνες ντροπής

Υπό αβέβαιες και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εξακολουθούν να ζουν δύο όρκες και δώδεκα δελφίνια στο εγκαταλελειμμένο θαλάσσιο πάρκο Marineland Antibes, κοντά στις Κάννες της Γαλλίας, προκαλώντας διεθνή ανησυχία για την τύχη τους.

Παρά τις εκκλήσεις ακτιβιστών και την πίεση από οργανώσεις για τα δικαιώματα των θαλάσσιων θηλαστικών, οι γαλλικές αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε λύση για τη μετεγκατάστασή τους, τέσσερις μήνες μετά το επίσημο κλείσιμο του πάρκου.

Συγκεκριμένα, το Marineland έβαλε λουκέτο στις 5 Ιανουαρίου, εξαιτίας μιας νομοθεσίας που ψήφισε η γαλλική κυβέρνηση το 2021, η οποία απαγορεύει τις παραστάσεις με δελφίνια και φάλαινες.

Έκτοτε, η διοίκηση του πάρκου επιχειρεί να βρει λύση για τη μετεγκατάσταση των ζώων, με τις δύο όρκες να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς είναι οι τελευταίες που βρίσκονται σε αιχμαλωσία σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε η φιλοζωική ομάδα TideBreakers αποτυπώνει τη δραματική κατάσταση: η Wikie, 23 ετών, και ο 11χρονος γιος της, Keijo, περιφέρονται στα άδεια και παραμελημένα ενδιαιτήματα του πάρκου, ενώ ξεχωρίζει και η κατάσταση της πισίνας με τα δελφίνια, η οποία είναι γεμάτη άλγη.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή.

BREAKING: Transfer of Marineland Antibes' orcas and dolphins stopped by Spanish authorities due to cited inadequate facilities at the receiving parks.



«Η κατάσταση στο Marineland Antibes είναι επείγουσα και χρειάζεται παγκόσμια προσοχή», δήλωσε η Marketa Schusterova, συνιδρύτρια της TideBreakers.

«Αυτές είναι οι τελευταίες δύο όρκες σε αιχμαλωσία στη Γαλλία και πρέπει να μεταφερθούν άμεσα. Οι όρκες πρέπει να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες συνθήκες που θέτουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους».

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η γαλλική κυβέρνηση έχει απορρίψει δύο προτάσεις για μετεγκατάσταση: μία σε θαλάσσιο πάρκο στην Ιαπωνία και μία σε καταφύγιο φαλαινών στον Καναδά.

Η Lori Marino, πρόεδρος του οργανισμού The Whale Sanctuary Project (WSP), δήλωσε ότι η τοποθεσία τους στη Νέα Σκωτία του Καναδά ήταν «η μόνη επιλογή που απέμεινε».

Wikie & Keijo deserve freedom—not captivity!

With Marineland Antibes closed, these orcas should go to a seaside sanctuary, not to Loro Parque, where orcas suffer in tiny tanks.

Act now: https://t.co/KWMPaxTZaV

Pls RT and support our work: https://t.co/KrW7qtDJdR pic.twitter.com/BeFuRFncl2

— In Defense Of Animals (@IDAUSA) February 26, 2025