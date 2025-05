Βίντεο: Καρέ-καρέ η επίθεση με χειροβομβίδα που σκότωσε Ρώσο αξιωματικό – Ήταν υπεύθυνος των βομβαρδισμών στη Μαριούπολη

Ένας από τους πλέον αμφιλεγόμενους αξιωματικούς του ρωσικού στρατού, που κατηγορείται για τον σχεδιασμό αεροπορικών επιδρομών για την κατάληψη της Μαριούπολης, σκοτώθηκε σε ενέδρα, καθώς εξερράγη χειροβομβίδα στη Σταυρούπολη της νότιας Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού μέσου ενημέρωσης Astra και της Kyiv Indepedent.

Η έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της 28ης Μαΐου και κόστισε τη ζωή και σε έναν ακόμη άνδρα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο Ζαούρ Γκουρτζίεφ, ταγματάρχης των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της δημοτικής διοίκησης της Σταυρούπολης, συνάντησε έναν φίλο του έξω από μια πολυκατοικία, όταν ένας άγνωστος άνδρας πλησίασε και πέταξε χειροβομβίδα, σκοτώνοντας και τους δύο επί τόπου.

⚡️Russian Officer Linked to Mariupol Strikes Killed

Major Zaur Gurtziyev, tied to airstrikes on Mariupol, was killed in a grenade explosion near a residential building in Stavropol. Two people died in total. pic.twitter.com/1UpGnFV8Zx

