Βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης του παγιδευμένου αυτοκινήτου που σκότωσε τον Ρώσο στρατηγό

Η στιγμή της έκρηξης του παγιδευμένου αυτοκινήτου, που στοίχισε την ζωή στον στρατηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Γιάροσλαβ Μοσκαλίκ στην Μόσχα έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα άτομο που βρισκόταν κοντά στο αυτοκίνητο την ώρα της έκρηξης. Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Ρώσος στρατηγός περνούσε δίπλα από το αυτοκίνητο, το ωστικό κύμα τον πέταξε αρκετά μέτρα μακριά και σκοτώθηκε.

⚡️⚡️ Major General Yaroslav Moskalik, the deputy chief of the Russian General Staff’s Main Operational Directorate, was killed in a car explosion outside Moscow, pro-Kremlin media report.

