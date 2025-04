Κίνα: Άνδρας πήδηξε από το παράθυρο κατά τη διάρκεια καβγά με τη σύντροφό του – Βίντεο

Στις 16 Απριλίου, κατά τη διάρκεια ενός έντονου καβγά με τη σύντροφό του, ένας άνδρας πήδηξε από το παράθυρο του ισογείου ενός ξενοδοχείου στην περιοχή Yuhua της πόλης Changsha, στην επαρχία Hunan της Κίνας.

Σύμφωνα με τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το ζευγάρι βρισκόταν δίπλα σε ένα παράθυρο και συζητούσε, όταν ξαφνικά ο άνδρας πέταξε την τσάντα του και έπεσε με φόρα στο παράθυρο.

Η γυναίκα προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς τελικά εκείνος πήδηξε από το παράθυρο, σπάζοντας το γυαλί και πέφτοντας έξω.

Σε άλλο πλάνο καταγράφηκε η στιγμή που ο άνδρας βρέθηκε στο έδαφος, έξω από το παράθυρο του ισογείου.

NEW: Chinese man jumps through a hotel window after getting into a heated argument with his girlfriend.

The hotel staff confirmed the incident and said the man eventually came back and paid for the damage. It’s unclear what the couple was arguing about.

