Σε τεχνητό κώμα ο γιος πρώην αστέρα του NBA έπειτα από τροχαίο – Το Tesla του τυλίχθηκε στις φλόγες

Σε σοβαρό τροχαίο ενεπλάκη τα ξημερώματα της Πέμπτης ο 18χρονος Αλάιτζα Αρένας, γιος του πρώην αστέρα του NBA Γκίλμπερτ Αρένας, με τις εικόνες από τη σκηνή του δυστυχήματος να προκαλούν σοκ.

Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου που σημειώθηκε μπροστά από το σπίτι της οικογένειας Αρένας στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο του Λος Άντζελες, δείχνει το Tesla του 18χρονου μπασκετμπολίστα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ εκτοξεύεται νερό από έναν πυροσβεστικό κρουνό που χτυπήθηκε από το όχημα.

Το υλικό, το οποίο εξασφάλισε το TMZ και κατέγραψε γείτονας της οικογένειας, καταγράφει και την αγωνιώδη προσπάθεια περαστικών να απεγκλωβίσουν τον Αρένας από το φλεγόμενο όχημα, λίγο πριν φτάσουν οι πυροσβέστες στο σημείο.

Ακούγεται μάλιστα ένας αυτόπτης μάρτυρας να απευθύνεται σε έναν πυροσβέστη λέγοντας: «Υπήρχε ένα άτομο στο αυτοκίνητο, αλλά ελέγξτε πρώτα μέσα, παρακαλώ, για κάθε ενδεχόμενο».

Video of Gilbert Arenas’ son, Alijah, car crash has gone viral.

He’s now in a coma.

Some say posting the footage spreads awareness. Others say it’s too graphic & invasive.

Should vids like this be shared?

Footage source: TMZ (shared here for discussion/awareness only) pic.twitter.com/NneYfJr0g9

— LocusToday (@LocusToday) April 25, 2025