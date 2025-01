Βελιγράδι: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φοιτητές που έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κατά της διαφθοράς – Συνεχίζουν την πορεία τους

Φοιτητές που διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς και ενάντια στον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ξεκίνησαν την Πέμπτη (30/1) πορεία από το Βελιγράδι στο Νόβι Σαντ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για την κατάρρευση του στεγάστρου, στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Αναμένεται να διανύσουν 95 χλμ και να φθάσουν στο Νόβι Σαντ το βράδυ, στη σκιά της παραίτησης του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς.

Την ίδια στιγμή, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος που πραγματοποιούσε καθιστική διαμαρτυρία. Το όχημα χτύπησε δύο γυναίκες γιατρούς που μαζί με συναδέλφους τους είχαν βγει στον δρόμο μπροστά από το νοσοκομείο που εργάζονται για να τηρήσουν σιγή 15 λεπτών στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

#Serbia | Another car runs over 2 medics during the protest in solidarity for the Novi Sad tragedy.

Ήταν το τρίτο ανάλογο περιστατικό που συμβαίνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στα δύο προηγούμενα περιστατικά κατά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις δύο γυναίκες παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν.

Η πορεία θα φτάσει σήμερα το βράδυ στο Νόβι Σαντ και θα τηρηθεί 15 λεπτών σιγή για το σιδηροδρομικό με το σύνθημα «Ένα βήμα πιο κοντά στη δικαιοσύνη». Ενώ συμπλήρωνονται τρεις μήνες από την τραγωδία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση φοιτητών και πολιτών, ενώ στη συνέχεια οι φοιτητές θα αποκλείσουν τρεις γέφυρες στον ποταμό Δούναβη που περνά από την πόλη.

#BREAKING #Serbia A group of students from Belgrade has embarked on an 80-kilometer protest march to Novi Sad, where they plan to join their colleagues.

The march was sparked by the tragic collapse of a concrete canopy at Novi Sad’s railway station, which occurred three months… pic.twitter.com/ddavvPice0

— The National Independent (@NationalIndNews) January 30, 2025