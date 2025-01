Σερβία: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε το χάος να επικρατήσει» λέει η Ρωσία – Μέτρα από τη σερβική ηγεσία για να κατευνάσει τους διαδηλωτές

Η Ρωσία προειδοποιεί ότι το «χάος» δεν πρέπει να επικρατήσει στην Σερβία, που συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς εδώ και τρεις μήνες, που προκάλεσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διαδηλωτές και πριν από όλους οι ηγέτες της κοινής γνώμης να επιδείξουν λογική», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το χάος να επικρατήσει στην Σερβία», πρόσθεσε.

Η Σερβία συγκλονίζεται από διαδηλώσεις μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, έπειτα από τις εργασίες ανακαίνισης, που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Η καταστροφή αναζωπύρωσε στην Σερβία την οργή για την διαφθορά και την έλλειψη ελέγχου των κατασκευαστικών σχεδίων.

Εδώ και εβδομάδες, αυξάνεται η πίεση κατά του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς έπειτα από γενική απεργία, σειρά μαζικών διαδηλώσεων και αποκλεισμούς δρόμων σε ολόκληρη χώρα.

The march of freedom and justice started. Students are walking from Belgrade to Novi Sad. It’s about 80 kilometres. They will arrive in time for the big protest on 1 February. This video is from Zemun❤️✊🏻 pic.twitter.com/XnOtSePQGp — Srdjan Cvijic (@srdjancvijic) January 30, 2025



Την Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Μίλος Βούτσεβιτς υπέβαλε την παραίτησή του. Είναι ο πλέον υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος που παραιτείται. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις των υπουργών Μεταφορών και Εμπορίου.

Οι σερβικές αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα σειρά εγγράφων που σχετίζονται με την ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ και δεσμεύθηκαν και για επιπλέον αποκαλύψεις.

«Οι σερβικές αρχές κάνουν τα πάντα για να εμποδίσουν ένα δραματικό σενάριο γεγονότων», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα κάνοντας ειδική αναφορά στην «επαγγελματική» και «σεβαστική» συμπεριφορά των δυνάμεων της τάξης απέναντι στους διαδηλωτές.

Belgrade, Serbia 🇷🇸 tonight. 15 minutes of silence for 15 victims of the collapse of the Novi Sad railway station canopy.pic.twitter.com/wvc3MgXFoi — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 17, 2025



«Βλέπουμε ότι οι αρχές ακούν τις επικρίσεις και δείχνουν από την πλευρά τους την βούλησή τους για την διεξαγωγή απευθείας διαλόγου με όλους στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας», είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Σερβία δεν επέβαλε ποτέ κυρώσεις κατά της Μόσχας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο 2022 και διατηρεί καλές σχέσεις με την Ρωσία.

Στο Βελιγράδι ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος Βούτσιτς έδωσε χθες χάρη σε 13 συλληφθέντες κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της σερβικής προεδρίας, ανάμεσα στους 13 περιλαμβάνονται έξι φοιτητές, ένας κοσμήτορας, ένας καθηγητής και άλλοι πανεπιστημιακοί.

Serbia’s students protest deadly Novi Sad awning collapse, which killed 15 people.#nocomment pic.twitter.com/kFPEgoUWWI — NoComment (@nocomment) January 29, 2025



Παράλληλα, η σερβική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποδιπλασιάσει τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια χάρη στην αύξηση κατά 100 εκατομμύρια του προϋπολογισμού για την ανωτάτη εκπαίδευση, απαντώντας σε ένα από τα αιτήματα των φοιτητικών διαδηλώσεων.

Η αύξηση των δαπανών για την ανώτατη εκπαίδευση είναι μία από τις τέσσερις διεκδικήσεις των φοιτητών που έχουν τεθεί επικεφαλής του κινήματος διαμαρτυρίας στην Σερβία.