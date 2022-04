Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι δύσκολες στιγμές μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου

Σε αποκαλύψεις για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η βασίλισσα Ελισάβετ μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου και την επιστροφή της στο Κάστρο του Ουίνδσορ προχώρησε το δεξί χέρι της.

Η Άντζελα Κέλι, που είναι η ενδυματολόγος της βασίλισσας για περισσότερα από 30 χρόνια, μίλησε για τη δύσκολη περίοδο στη ζωή της Ελισάβετ στην ανανεωμένη έκδοση των απομνημονευμάτων της “The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe”.

Σε απόσπασμα που δημοσιεύει η βρετανική έκδοση του περιοδικού Hello!, η Κέλι γράφει: “Τη βοήθησα να βγάλει το παλτό και το καπέλο της και δεν ανταλλάξαμε κουβέντα. Η βασίλισσα τότε προχώρησε στο καθιστικό της, έκλεισε την πόρτα πίσω της και απέμεινε μόνη με τις σκέψεις της”.

Η Άντζελα Κέλι, που είναι επίσης και η προσωπική βοηθός της βασίλισσα, ήταν ανάμεσα στους έμπιστους βοηθούς που αποτέλεσαν τη “φούσκα” ασφαλείας” της Ελισάβετ, ο σκληρός πυρήνας των μελών του προσωπικού, που έμεινε μαζί με την 95χρονη μονάρχη και τον πρίγκιπα Φίλιππο στη διάρκεια του lockdown. Οι ίδιοι ήταν στο πλευρό της και τις ημέρες μετά τον θάνατο του Φίλιππου και αφού είπε το ύστατο χαίρε στον επί 73 χρόνια σύζυγό της.

Γράφοντας για την ημέρα που πέθανε ο Δούκας του Εδιμβούργου, η Κέλι είπε ότι η ατμόσφαιρα ανάμεσα στο προσωπικό που έμενε στο Ουίνδσορ ήταν πολύ βαριά. Μόνο κάποια μέλη του προσωπικού ενημερώθηκαν για τη θλιβερή είδηση, αφού πρώτα ενημερώθηκαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Την ημέρα της κηδείας, στο Ουίνδσορ, μέλη του προσωπικού επιτράπηκε να σταθούν έξω από την πόρτα του Πύργου Αυγούστα, απέναντι από την αίθουσα του Αγίου Γεωργίου.

“Οι ενδυματολόγοι της βασίλισσας, οι σεφ, οι υπηρέτριες, οι υπάλληλοι του Κάστρου, όλοι στάθηκαν προσοχή όπως το φέρετρο του Δούκα του Εδιμβούργου τοποθετήθηκε προσεκτικά στο Land Rover που είχε σχεδιαστεί ειδικά για εκείνη την ημέρα” ανακαλεί η Κέλι, η οποία πρόσθεσε ότι τα μέλη του προσωπικού όλα έμοιαζαν βυθισμένα στο πένθος και σίγουρα οι σκέψεις όλων θα ήταν στη βασίλισσα που έλεγε το “αντίο” της στον σύζυγό της.

Η Κέλι έχει γράψει δύο βιβλία με την έγκριση της βασίλισσας και ζει σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην έκταση του Κάστρο του Ουίνδσορ. Μάλιστα, έχει τόσο καλές σχέσεις με τη βασίλισσα που εκείνη πετάγεται συχνά στο σπίτι της για να πιουν το τσάι τους. “Είμαστε δύο φυσιολογικές γυναίκες. Μιλάμε για ρούχα, μακιγιάζ, κοσμήματα” έχει πει η ίδια.