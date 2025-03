Βανς για Ουκρανία: «20.000 στρατιώτες από κάποια τυχαία χώρα δεν θα φέρουν την ειρήνη» – Δριμύτατη κριτική στη «συμμαχία των προθύμων» του Στάρμερ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, καταδίκασε με σφοδρότητα την πρόταση του Κιρ Στάρμερ για μια «συμμαχία των προθύμων» με σκοπό την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Βανς, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο, απορρίπτει την ιδέα αποστολής 20.000 Βρετανών και Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία ως ειρηνευτική δύναμη, τονίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία από «οποιαδήποτε τυχαία χώρα» δεν θα είναι επαρκής για την εξασφάλιση της ειρήνης.

Σύμφωνα με τον Βανς, η μοναδική οδός για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης είναι να δοθεί στις ΗΠΑ ένα οικονομικό συμφέρον στο μέλλον της Ουκρανίας.

«Αν θέλεις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, αν θέλεις να διασφαλίσεις ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα εισβάλει ξανά στην Ουκρανία, η καλύτερη εγγύηση ασφαλείας είναι να προσφέρεις στους Αμερικανούς οικονομικό όφελος στο μέλλον της Ουκρανίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτή είναι μια πολύ καλύτερη εγγύηση ασφαλείας από 20.000 στρατιώτες, από κάποια τυχαία χώρα, που δεν έχει πολεμήσει τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια», πρόσθεσε ο ίδιος.

Bad news for Starmer and Macron. Vance confirms the only US security guarantee in Ukraine will be the mineral deal. He also plays down British & French peacekeeping troops as “20k troops from some random country that hasn’t fought a war in 30 or 40 years”.pic.twitter.com/6bujpsjygX

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) March 4, 2025